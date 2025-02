La periodista Loribeth Vargas nominada al Premio Provincial de la Juventud 2025 en el renglón “Creadora de Contenido”

Compartela

Barahona-. La periodista y creadora de contenido Loribeth Vargas ha sido nominada a los Premios Provinciales de la Juventud 2025 en la categoría de Creadora de Contenido, un reconocimiento a su destacada labor en la producción de contenido digital. Su trabajo, que abarca diversas plataformas, ha tenido un gran impacto tanto en su comunidad local de Barahona como a nivel nacional.

Con una carrera multifacética, Loribeth Vargas ha brillado en espacios como la emisora La Kalle, así como en su participación en Óptica de Mujer “Única TV New York” y “Al Cuadrado Radio Show” donde ha compartido su voz y perspectiva única sobre temas que van desde el empoderamiento femenino hasta asuntos sociales de gran relevancia para los jóvenes.

Además, su habilidad como maestra de ceremonias la ha llevado a ser un referente en eventos de gran magnitud, consolidándose como una figura clave dentro del mundo de los medios de comunicación en su provincia Barahona.

El Premio Provincial de la Juventud, en su 5ta edición, destacan el trabajo de jóvenes que están dejando una huella en áreas como el arte, la ciencia, los deportes y la comunicación. La nominación de Vargas en el renglón de Creadora de Contenido resalta su creatividad, dedicación y el impacto positivo que ha logrado a través de sus proyectos digitales y su participación en el ámbito de los medios digitales.

“Es un honor y una motivación enorme recibir esta nominación. Lo veo como un reconocimiento no solo a mi trabajo, sino a todos los que me apoyan y me impulsan a seguir adelante. Este premio es para todos aquellos que creen en el poder de la comunicación”, expresó Loribeth Vargas, quien sigue creciendo como creadora y líder de opinión en su comunidad.

La ceremonia de entrega de los Premios Provinciales de la Juventud 2025 se llevará a cabo el viernes 7 de marzo a las 6:00 p.m. en el Auditorio UASD Recinto Barahona, y se espera que sea un espacio para reconocer el talento y la creatividad de los jóvenes de la provincia.

