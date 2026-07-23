La ONDA promueve en SFM la importancia del derecho de autor y rinde homenaje a artistas

La Gobernación de la Provincia Duarte y las sociedades de gestión respaldaron la iniciativa que pone en valor la creatividad humana.
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- jueves 23 de julio de 2026. La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) llevó a la provincia Duarte un amplio diálogo sobre la importancia del derecho de autor y los derechos conexos, reuniendo a artistas, compositores, gestores culturales, estudiantes y representantes de distintos sectores en una jornada orientada a fortalecer la protección de la creatividad y promover una mayor valoración del trabajo de los creadores.
La iniciativa, realizada con el respaldo de la Gobernación Provincial Duarte y las sociedades de gestión colectiva SGACEDOM y SODAIE, incluyó el conversatorio “Derecho de Autor y Derechos Conexos: su aporte a la Cultura y la Economía”, un espacio de reflexión e intercambio que permitió abordar los retos actuales de la propiedad intelectual y su impacto en el desarrollo cultural y económico del país.
La actividad se celebró en la sede de la Gobernación Provincial y forma parte de las acciones que impulsa la ONDA para acercar el conocimiento sobre la protección de las obras intelectuales a las diferentes regiones del territorio nacional, promoviendo una cultura de respeto hacia autores, intérpretes y demás titulares de derechos.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés, quien resaltó la importancia de crear espacios de formación y diálogo para los sectores culturales. La funcionaria destacó que el fortalecimiento del conocimiento sobre los derechos de los creadores constituye una herramienta esencial para el desarrollo artístico de las comunidades.
En representación del director general de la ONDA, José Ruben Gonell Cosme, intervino José Gregorio Calderón Tejeda, director de Relaciones Interinstitucionales de la entidad, quien reafirmó el compromiso institucional de continuar promoviendo iniciativas educativas y de sensibilización dirigidas a fomentar el respeto por la propiedad intelectual en todo el país.
Durante el conversatorio participaron como expositores el artista Miguel Braho, el reconocido cantautor Mariano Lantigua (Aljadaqui), Wilkis Santana, especialista de la ONDA, y Valerio de León, representante de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos.
Los panelistas abordaron temas relacionados con la protección legal de las obras creativas, el alcance de los derechos conexos, los mecanismos de gestión colectiva y los desafíos que enfrenta actualmente la industria cultural ante los cambios tecnológicos y los nuevos modelos de consumo de contenidos.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento a personalidades que han dejado una huella importante en la cultura dominicana. En ese contexto, la ONDA, junto a la Gobernación Provincial Duarte y las sociedades de gestión colectiva, entregó distinciones a la cantante Jackeline Estévez, al cantante, compositor y creador de contenido Fausto Estrella Liriano (Nacho Estrella), al músico, cantante y compositor Miguel Braho, y al maestro y folklorista Saúl Octavio Toribio Almonte, en reconocimiento a sus aportes al arte y al patrimonio cultural nacional.
Los homenajeados agradecieron las distinciones recibidas de manos de la gobernadora provincial y de los representantes de las instituciones organizadoras, valorando el esfuerzo por reconocer las trayectorias que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.
Con este encuentro, la ONDA y las entidades participantes, reafirman su compromiso de seguir impulsando acciones de formación, orientación y sensibilización sobre el derecho de autor y los derechos conexos, destacando su papel en la protección de la creatividad, la generación de valor económico y el fortalecimiento del patrimonio cultural de la República Dominicana.
La jornada también consolidó un espacio de acercamiento entre instituciones, creadores y ciudadanía, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de proteger y respetar las obras que enriquecen la vida cultural del país.