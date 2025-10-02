La OEA y la Red Interamericana de protección social fortalecen el Programa Oportunidad 14-24 en República Dominicana

Compartela

Santo Domingo. – El Gabinete de Política Social, que dirige Tony Peña, dio apertura a una jornada de cooperación técnica internacional en el marco del Programa Oportunidad 14-24, con el objetivo de seguir ampliando la capacitación y el desarrollo integral de la juventud dominicana.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO), además de la participación de expertos provenientes de Argentina y Chile, quienes compartirán sus experiencias y buenas prácticas del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Durante el encuentro, realizado en la sede del Gabinete de Política Social, el director ejecutivo del programa, Alex Mordan, destacó la importancia de fortalecer las competencias técnicas y el compromiso del personal que trabaja diariamente en la implementación de Oportunidad 14-24, iniciativa que ofrece formación académica, capacitación técnica y oportunidades productivas a miles de jóvenes.

Tony Peña subrayó que este proceso de intercambio de conocimientos permitirá elevar la calidad del programa, el cual ha sido reconocido por su impacto en la inclusión social y productiva de jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo y laboral.

“Con el respaldo de la OEA, de especialistas internacionales y con el apoyo de Estados Unidos, seguimos consolidando un modelo de formación e integración que busca convertir a Oportunidad 14-24 en referente regional en materia de políticas sociales”, puntualizó Peña.

El programa Oportunidad 14-24 continúa expandiéndose como una de las principales estrategias del Gobierno dominicano para generar nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional para la juventud del país.

