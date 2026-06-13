La FCCA desarrolló con éxito PAMAC Destination Summit 2026 en Puerto Plata

Puerto Plata. – Con el objetivo de fortalecer las relaciones estratégicas entre los destinos y las principales líneas de cruceros del mundo, así como generar nuevas oportunidades de negocios, acuerdos y compromisos para incrementar itinerarios, frecuencias, puertos visitados y llegada de pasajeros, se desarrolló con éxito en Puerto Plata el Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC) Destination Summit 2026.
El encuentro reunió a unos 50 ejecutivos de líneas de cruceros y cerca de un centenar de miembros Platinum de empresas y destinos asociados a la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), consolidándose como uno de los espacios más relevantes de diálogo, colaboración y toma de decisiones de la industria de cruceros.
Durante el evento, los principales actores de los destinos, líderes de la industria y ejecutivos de líneas de cruceros participaron en reuniones estratégicas, sesiones de trabajo y encuentros de negocios orientados a fortalecer alianzas e impulsar el crecimiento del turismo de cruceros en la región, conectando a los destinos del Caribe y América Latina con los principales mercados emisores y centros de operación de la industria.
República Dominicana participó en este encuentro con el objetivo de continuar posicionando a Puerto Plata y a los demás puertos dominicanos como destinos preferentes para la industria de cruceros, presentar los nuevos desarrollos portuarios del país, negociar nuevas rutas, aumentar frecuencias hacia los puertos existentes, fortalecer la llegada de cruceristas, promover nuevas inversiones y consolidar la expansión de la oferta marítima en todo el territorio nacional.
Durante la jornada, el Ministerio de Turismo presentó el crecimiento sostenido que ha registrado República Dominicana en la industria de cruceros, así como los factores que han posicionado al país como uno de los destinos más dinámicos y competitivos de la región.
Entre ellos se destacan su ubicación estratégica, la diversidad de su oferta turística, la calidad de sus destinos, la expansión de su infraestructura portuaria y el trabajo coordinado entre el sector público, el sector privado, las autoridades portuarias y las líneas de cruceros.
Desde el año 2019, cuando el país recibió 1,103,898 cruceristas, hasta el cierre del año 2025, con 2,815,732 visitantes por vía marítima, la República Dominicana ha duplicado sus llegadas, registrando un crecimiento de aproximadamente 155 %. Para el cierre de 2026, el país proyecta alcanzar los 3,000,000 de cruceristas, reafirmando su liderazgo dentro del Caribe.
En el marco del encuentro también fueron presentados los principales proyectos portuarios en ejecución y planificación, además, las oportunidades de expansión que permitirán continuar diversificando la oferta de cruceros del país.
República Dominicana cuenta actualmente con puertos estratégicos como Taíno Bay y Amber Cove en Puerto Plata, Sans Souci en Santo Domingo, La Romana, Samaná Bay Port y Cabo Rojo, además de nuevos desarrollos y oportunidades futuras en destinos como Barahona y Samaná.
Durante el desarrollo del PAMAC 2026, la FCCA también reconoció al ministro David Collado por su liderazgo, desempeño y compromiso con el crecimiento de la industria de cruceros en República Dominicana. El reconocimiento fue entregado por Michele Paige y Adam Ceserano, en nombre de la asociación, destacando los avances logrados por el país en materia de turismo marítimo, infraestructura, promoción y fortalecimiento de la experiencia del visitante.
Los participantes, además de las reuniones, presentaciones y rondas de negocios, disfrutaron de la oferta turística de Puerto Plata, conocida como la Novia del Atlántico, incluyendo su cultura, gastronomía, hospitalidad y experiencias únicas, reafirmando el potencial del destino como uno de los principales hubs de cruceros del Caribe.
Participantes
En el evento participaron ejecutivos de importantes compañías miembros de la FCCA, entre ellas Royal Caribbean Group, Carnival Corporation & plc, Norwegian Cruise Line Holdings, MSC Cruises, Disney Cruise Line, Princess Cruises y Margaritaville at Sea, entre otras.
Entre los principales representantes de la industria presentes se encuentran Michele Paige, presidenta y CEO de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA); Adam Ceserano, presidente de la FCCA; Marie McKenzie, vicepresidenta senior de Asuntos Gubernamentales y de Destinos de Carnival Corporation & plc.
Asimismo, Wendy McDonald, vicepresidenta regional de Relaciones Gubernamentales para el Caribe de Royal Caribbean Group; Matthew Weintraub, director de Desarrollo Portuario de Norwegian Cruise Line Holdings; Hernan Zini, vicepresidente de Planificación de Itinerarios y Servicios Portuarios de MSC Cruises; José Fernández, vicepresidente de Estrategia, Desarrollo y Operaciones Portuarias de Disney Cruise Line; y Taylor Karr, senior director de Estrategia y Operaciones de Margaritaville at Sea, entre otros ejecutivos de alto nivel.
Por parte de República Dominicana participaron autoridades del Ministerio de Turismo y de la Autoridad Portuaria Dominicana, encabezadas por el ministro de Turismo, David Collado; Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana; Ana Vilchez, directora de Turismo Marítimo del Ministerio de Turismo; así como otros representantes institucionales vinculados al desarrollo del turismo de cruceros.
DATOS
El Platinum Associate Membership Advisory Council (PAMAC) es el grupo élite de miembros Platinum de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), asociación que agrupa a las principales líneas de cruceros del mundo y promueve la colaboración entre destinos, puertos, empresas y la industria global de cruceros.
Con esta edición del PAMAC Destination Summit 2026, República Dominicana acoge por tercera vez este importante encuentro. La primera edición en el país se celebró en Puerto Plata en 2015, marcando un hito para la consolidación de la Costa Norte como destino de cruceros. Posteriormente, el evento fue realizado en Punta Cana en 2018.
Asimismo, República Dominicana fue sede en Santo Domingo de la 28va Conferencia Anual de la FCCA en octubre de 2022, un evento distinto a las cumbres exclusivas de miembros Platinum, pero igualmente relevante para el posicionamiento del país dentro de la industria regional de cruceros.