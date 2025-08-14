Compartela

El Valiente, La Caleta. Santo Domingo.

Con un acto simbólico a nivel nacional, recibiendo a los padres y madres de niños de 0 a 5 años, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo Rodríguez, dejó iniciado los servicios en los centros CAIPI y CAFI, para el año 2025-2026.



“Nosotros estamos felices y agradecidos de Dios y del señor presidente de la República Luis Abinader Corona, por esta gran inversión social y económica que es una maravilla según expresaron los padres, presentes en el acto”, estamos celebrando, y disfrutando la apertura de estos servicios, donde los niños aprenden jugando”, expresó con entusiasmo la funcionaria.



Asimismo, también destacó el empeño y la calidad humana del presidente Luis Abinader, en la protección a la niñez dominicana.

El acto inició con el izamiento de la bandera nacional en el CAIPI El Valiente, ubicado en el sector del mismo nombre en el distrito municipal La Caleta, municipio Boca Chica, de la provincia Santo Domingo.



La titular del INAIPI, realizó un recorrido por las salas del centro, compartiendo momentos de aprendizaje y diversión junto a los infantes.

Manifestó, además que el desarrollo sostenido de la infancia vulnerable “es lo que nos mueve a todos en esta gran actividad de aprender jugando con el apoyo de nuestras colaboradoras y colaboradores”.



Castillo Rodríguez, recibió a niños y niñas con edades de cero a cinco años, que eran llevados al centro por sus familiares a recibir las atenciones integrales de calidad que ofrece el INAIPI a nivel nacional.



Escrita Por