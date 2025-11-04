La ANPA convoca a un paro nacional de 24 horas en todo el sector agropecuario este viernes 7 de noviembre

Compartela

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) informa al país y a todos los trabajadores del sector agropecuario que, luego de agotar múltiples gestiones de diálogo y ante el incumplimiento de los acuerdos asumidos por las autoridades, ha decidido convocar a un paro nacional de 24 horas para este viernes 7 de noviembre, en todas las instituciones y dependencias del sector agropecuario a nivel nacional.

La ANPA convoca a todos los profesionales agropecuarios a integrarse de manera firme y decidida a esta jornada de lucha, en reclamo de pensiones para 1,537 profesionales agropecuarios, la revisión de acápites para 440, técnicos, la reposición de 350 agrónomos cancelados y el aumento salarial a 50 mil pesos para los servidores activos del sector.

Asimismo, la ANPA denuncia los maltratos y descon­sideraciones a que han sido sometidos los profesionales agropecuarios que laboran en el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el marco del proceso de fusión con el Ministerio de Agricultura, por lo que en esta ocasión la jornada central de la huelga se concentrará frente al edificio del IAD, en defensa de la dignidad y los derechos de nuestros compañeros.

Nuestro gremio lamenta tener que recurrir nuevamente a este tipo de acciones, pero las autoridades no han dado respuesta a las justas demandas del sector, pese a los compromisos asumidos en reuniones con el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura.

La ANPA reitera que el paro se realizará de manera pacífica, ordenada y responsable, e invita a todos los profesionales agropecuarios, técnicos, empleados y colaboradores del sector a unirse en defensa de sus derechos laborales y profesionales, manteniendo la unidad, la firmeza y la disciplina gremial.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA exhorta al Gobierno a escuchar el clamor de los profesionales agropecuarios, cuya labor es esencial para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo dominicano.

