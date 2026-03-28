La Alianza Mundial de Veteranos Realiza con Éxito su 2do. Congreso Mundial en Argentina.

Buenos Aires, Argentina. Bajo el lema “Honor, Soberanía y Paz”, la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina organizó exitosamente el 2.º Congreso Mundial de Veteranos, reuniendo delegaciones de 12 países de América y representantes de organizaciones de veteranos, fuerzas armadas, policías, académicos y líderes sociales comprometidos con la defensa de la dignidad y el bienestar de quienes sirvieron a sus naciones.
El evento constituyó un importante espacio de integración internacional, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la cooperación entre organizaciones de veteranos, consolidando el crecimiento de la Alianza Mundial de Veteranos (AMV) como una plataforma global orientada a promover el reconocimiento, la inclusión, la asistencia y la representación de los veteranos en los distintos escenarios nacionales e internacionales.
Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de Abril” de la República Argentina, Ramón López, dio la bienvenida a las delegaciones participantes, destacando la importancia de mantener viva la memoria histórica, fortalecer la hermandad entre los veteranos y defender los valores que inspiraron el servicio a la patria.
También intervinieron representantes de la Confederación Latinoamericana de Veteranos de Guerra y de la Alianza Mundial de Veteranos.
Uno de los momentos centrales del Congreso fue la participación del presidente de la Alianza Mundial de Veteranos, mayor general (r) Valerio Antonio García Reyes, ERD, quien presentó la conferencia “La Alianza Mundial”, exponiendo los avances alcanzados desde el Primer Congreso Mundial celebrado en Santo Domingo, la consolidación de la estructura organizativa internacional y la visión estratégica de la organización para los próximos años.
El programa académico incluyó conferencias y paneles sobre soberanía, salud integral de los veteranos, justicia transicional, políticas públicas, reintegración social, historia militar, seguridad hemisférica y el papel de los veteranos como reserva moral de sus respectivas naciones. Participaron excombatientes, oficiales retirados, representantes policiales y especialistas provenientes de Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colombia, Canadá, Panamá y Perú.
La delegación dominicana tuvo una destacada participación a través de la ponencia del general (r) médico ginecobstetra Dr. Roberto Antonio Nina Bautista, ERD, gerente de Salud de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la República Dominicana, quien abordó el tema “Salud Integral de los Veteranos: desafíos globales, atención humanizada y políticas de bienestar sostenible”, compartiendo experiencias y buenas prácticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población veterana.
Asimismo, el Congreso dedicó espacios especiales a la reflexión sobre la cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando el compromiso con la preservación de la memoria histórica y el respeto a los mecanismos pacíficos de solución de controversias establecidos por el derecho internacional y las Naciones Unidas.
Como resultado de los trabajos desarrollados, las delegaciones reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación internacional entre organizaciones de veteranos, promover programas de bienestar y asistencia social, preservar la memoria histórica de quienes sirvieron a sus países y consolidar a la Alianza Mundial de Veteranos como una voz global en defensa de los derechos, la dignidad y el reconocimiento de los veteranos del mundo.
El éxito del Congreso confirma el crecimiento sostenido de la Alianza Mundial de Veteranos y su capacidad para unir a organizaciones de diferentes continentes alrededor de una visión común basada en los principios de Honor, Soberanía y Paz, fortaleciendo la hermandad internacional de quienes sirvieron con honor a sus respectivas naciones.