Juzgado de Instrucción en Monseñor Nouel conocerá medida de coerción contra abogado George Andrés López Hilario por disparos a casa de defensor Rio Yuboa

Compartela

Se recuerda que el 18 de febrero, fue tiroteada la casa del jurista Marvin Joel Soriano Robles, cuando este defendía acceso a las aguas del Rio Yuboa

Bonao.- Mediante auto de fijación No. 0600-2025-TAUT-00137, el juzgado de la instrucción de la provincia Monseñor Nouel, fijó para este jueves 20 de marzo, la medida de coerción a los imputados, el abogado George Andrés López Hilario y Pablo Abelardo Freites Besonias, este último, sargento de la FARD, por presunta amenaza agravada a la residencia del jurista – abogado Marvin Joel Soriano Robles, ubicada en Yuboa, municipio de Piedra Blanca.

El hecho ocurrió, según las víctimas, a las 4:33pm, del martes 18 de febrero, cuando el sargento Pablo Abelardo Freites Besonias, detonó dos disparos, dirigidos al cuidador de la casa del abogado Marvin Joel Soriano Robles; hecho seguido, se produjo un intercambio de palabras amenazantes, las cuales quedaron grabadas en una nota de voz por Whatsapp, del celular de Miguel Augusto Reyes Reyes, cuidador de la casa del jurista y por las cámaras de seguridad de la vivienda.

La Fiscalía de la provincia Monseñor Nouel, vio con mérito la denuncia realizada por las víctimas, marcada con el No. 2025-R0233933, por lo que de inmediato, se fijó la mediada de coerción, del expediente No. 2025-0062698 y auto de fijación No. 0600-2025-TAUT-00137, para el jueves 20 de marzo del año 2025.

Las amenazas se produjeron luego de que los alcaldes de Piedra Blanca y Sonador, visitaran, a solicitud del abogado de la comunidad de Rincón de Yuboa, el jurista Marvin Joel Soriano Robles, los puentes Angel I y Angel II, que comunican a los residentes con el Rio Yuboa, y que su acceso ha quedado bloqueado para los munícipes, por un portón, colocado por los hoy imputados, para uso y disfrute privado, de las aguas del rio.

La comunidad de Yuboa, es una comunidad agrícola y ganadera, por lo que la privatización de un rio, para uso particular, es un acto intolerante, inconsciente e ilegal, materializado por George Andrés López Hilario y Pablo Abelardo Freites Besonias, hecho que las autoridades del municipio han condenado, sostuvo el Sr. Marvin Soriano.

Es una conducta repetitiva, ilegal y abusiva del Sr. George López, el querer apropiarse de tierras del Estado, ríos, cultivos, animales, mejoras, en todo el país, refiere el abogado Marvin Joel Soriano Robles.

En la medida de coerción el Ministerio Público solicita garantía económica y presentación periódica para los imputados y 3 meses para realizar la investigación de las amenazas agravada con disparos, realizadas al abogado defensor de las aguas del Rio Yuboa, Marvin Joel Soriano Robles.

Escrita Por