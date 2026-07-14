Julio Landrón presenta balance de sus primeros seis meses al frente del SNS; destaca avances en producción, salud mental y Red Nacional de Trauma
_Director del SNS resalta fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, reducción de la mortalidad materna e infantil y expansión de la capacidad de respuesta de la Red Pública de Salud_
Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, presentó este martes el balance de sus primeros seis meses de gestión, período en el que la institución impulsó una serie de acciones dirigidas a fortalecer la Red Pública de Salud, ampliar la capacidad de respuesta de los hospitales y consolidar una atención más oportuna, eficiente y humanizada para la población.
Durante una presentación ante autoridades, directores de hospitales y representantes del sector salud, Landrón destacó que uno de los principales resultados de esta gestión fue el récord histórico de 25,395,290 servicios especializados ofrecidos entre enero y junio de 2026, la mayor producción alcanzada por la Red Pública de Salud en un primer semestre.
El titular del SNS explicó que este resultado responde al fortalecimiento de la gestión hospitalaria, el seguimiento permanente a los indicadores de desempeño, el equipamiento de hospitales y Centros Clínicos y Diagnósticos de Atención Primaria y el trabajo coordinado con las nueve Regionales de Salud, con el respaldo del Gobierno del presidente Luis Abinader.
Entre los principales logros alcanzados, resaltó el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, con acciones dirigidas a incrementar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para acercar los servicios a las comunidades y reducir la necesidad de referimientos hacia hospitales de mayor complejidad.
Asimismo, destacó la expansión de la Red Nacional de Salud Mental, que actualmente dispone de 47 Unidades de Intervención en Crisis y 300 camas especializadas para pacientes en crisis, como parte de la meta institucional de alcanzar 500 camas antes de finalizar el año.
Otro de los avances presentados corresponde al fortalecimiento de la Red Nacional de Trauma, que pasó de tres a cinco hospitales traumatológicos especializados con la incorporación de los centros de Higüey y Azua, mientras continúan los trabajos para la puesta en funcionamiento de nuevos hospitales en Sosúa y San Cristóbal.
Landrón también anunció la implementación de la Mapificación de la Red Nacional de Trauma, una plataforma tecnológica que permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de camas, especialistas y recursos hospitalarios para optimizar la respuesta a las emergencias en todo el territorio nacional.
En materia de infraestructura para emergencias, informó que el SNS continúa fortaleciendo la Red Nacional de Helipuertos con instalaciones habilitadas en la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, Hospital Juan Bosch de La Vega, Hospital Pedro Emilio Marchena de Bonao y Hospital Ángel Contreras de Monte Plata, además de otras obras estratégicas en desarrollo.
Durante su intervención, el director del SNS resaltó además los avances alcanzados en los indicadores de salud materno-infantil. Señaló que durante el primer trimestre de 2026 el país registró una reducción de 57.5 % en la mortalidad materna, 21 % en la mortalidad infantil y 18 % en la mortalidad neonatal, mientras que la mortalidad infantil mantiene una disminución acumulada de 9 % respecto al mismo período del año anterior.
En el ámbito de la prevención, destacó el fortalecimiento del programa Chequéate RD, iniciativa impulsada por la primera dama Raquel Arbaje para la detección temprana del cáncer de mama, cervicouterino y de próstata. Informó que el programa ha beneficiado a más de 136 mil personas mediante evaluaciones realizadas en hospitales y jornadas móviles desarrolladas en todo el país.
Al referirse a los resultados alcanzados, Landrón afirmó que la gestión continuará enfocada en la transparencia, la humanización de los servicios y el fortalecimiento permanente de la Red Pública de Salud.
“Estos primeros seis meses demuestran que cuando existe planificación, trabajo en equipo y compromiso con la gente, los resultados llegan. Seguiremos fortaleciendo la Red Pública de Salud para ofrecer servicios cada vez más oportunos, eficientes y humanos a toda la población dominicana”, expresó.
El director ejecutivo agradeció el compromiso del personal médico, de enfermería, bioanálisis, técnicos y colaboradores administrativos de la Red Pública de Salud, a quienes atribuyó los resultados alcanzados durante este período de gestión.