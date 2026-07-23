Julio Landrón asegura erradicación del hambre en RD representa más salud para la población

Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que la República Dominicana salió del mapa mundial del hambre
Santo Domingo.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, aseguró que la salida de la República Dominicana del mapa mundial del hambre representa un importante avance para la salud de la población, al destacar que una alimentación adecuada es un factor determinante en la prevención de enfermedades y en el bienestar de las personas.
Landrón agradeció y felicitó al Gobierno del presidente Luis Abinader por los esfuerzos realizados para alcanzar este hito, que, de acuerdo con el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), permitió que el país registrara una prevalencia de subalimentación inferior al 2.5 %, indicador con el que deja de formar parte del mapa mundial del hambre.
“Este gobierno ha dado prioridad a temas realmente importantes como este para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, porque una población bien alimentada es una población más saludable y con menor riesgo de enfermedades”, aseguró el titular del SNS.
El funcionario señaló que, con este paso, la República Dominicana se encamina a convertirse en un país libre de desnutrición y agregó que la eliminación del hambre constituye un avance fundamental para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y avanzar hacia un sistema sanitario más preventivo, en el que la promoción de estilos de vida saludables y una adecuada alimentación ocupan un lugar central.
Finalmente, reiteró el compromiso del Servicio Nacional de Salud de continuar fortaleciendo las acciones orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, trabajando de manera articulada con las demás instituciones del Estado para garantizar una mejor calidad de vida a todos los dominicanos.