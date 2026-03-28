Juan Tomás Díaz y Ana Botella presentan en CEAPI un modelo de liderazgo empresarial con impacto social

Ciudad de México, México.– El empresario dominicano Juan Tomás Díaz, presidente del Grupo Haina, y Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y ex alcaldesa de Madrid, participaron en la Jornada de Impacto Social del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, donde coincidieron en la necesidad de impulsar un liderazgo empresarial más humano, inclusivo y comprometido con la transformación social.
Durante el conversatorio, ambos destacaron que las empresas modernas no pueden limitarse únicamente a generar resultados económicos, sino que deben convertirse en plataformas capaces de crear oportunidades, inclusión y bienestar para las comunidades más vulnerables. Díaz, también presidente de Fundación Integra RD y de Save the Children República Dominicana, explicó que durante más de 14 años ha impulsado iniciativas enfocadas en protección infantil, inclusión laboral, educación, sostenibilidad y desarrollo comunitario.
Juan Tomás Díaz resaltó que durante más de 14 años ha impulsado iniciativas enfocadas en protección infantil, inclusión laboral, educación, sostenibilidad y desarrollo comunitario, asegurando que ese compromiso social no ha limitado su crecimiento empresarial, sino que se ha convertido en una motivación constante para seguir creando y expandiendo proyectos. Destacó que ha logrado desarrollar más de ocho empresas que actualmente generan alrededor de 1,600 empleos directos, reafirmando su visión de que el crecimiento económico y el impacto social pueden avanzar juntos.
Entre los principales casos de éxito presentados, destacó que más de 11 mil niños y niñas han sido beneficiados en 2025 a través de distintos programas sociales impulsados desde Save the Children República Dominicana. Asimismo, resaltó el trabajo realizado para impulsar la eliminación del matrimonio infantil en República Dominicana y la creación del sello “Libre de Trabajo Infantil”, desarrollado junto al Ministerio de Trabajo para fortalecer mecanismos de protección a la niñez.
A través de Save the Children República Dominicana, Díaz también impulsa en Pedernales el desarrollo del primer programa turístico de prevención de explotación sexual infantil en el país, iniciativa que supera una inversión de un millón de euros y que busca convertir esa zona turística en un entorno libre de prostitución infantil y más seguro para la niñez. El empresario también mencionó la instalación de aulas de música y arte en escuelas públicas como parte de los proyectos educativos y sociales que promueve en distintas comunidades vulnerables del país.
En materia de inclusión, resaltó el trabajo realizado desde Fundación Integra RD para promover la inserción laboral de personas con discapacidad cognitiva y física. Informó que ya se logró integrar al primer grupo de 39 personas en procesos de empleabilidad, impulsando alianzas con empresas comprometidas con la inclusión social y laboral. Durante su intervención, sostuvo que la inclusión no puede quedarse solo en el discurso y lamentó que muchas disposiciones de la Ley 5-13 sobre Discapacidad todavía no se apliquen plenamente en República Dominicana.
Díaz también abordó la problemática del embarazo adolescente, indicando que cada año se registran más de 16 mil casos de niñas y adolescentes embarazadas en el país. Frente a esta realidad, explicó que desarrollaron en Haina el programa “Yo Me Respeto”, logrando mantener durante ocho años consecutivos cero casos de embarazo en menores participantes de la iniciativa. Asimismo, destacó proyectos medioambientales impulsados junto a comunidades rurales, como programas de acceso a gas propano para familias de escasos recursos, contribuyendo a reducir la deforestación y generar impacto positivo tanto social como ecológico.
El empresario también presentó uno de sus proyectos más recientes, patrocinado por la Embajada Británica, enfocado en la protección y formación de la niñez frente al uso de medios digitales. Durante su intervención, citó estudios internacionales que advierten sobre el impacto del uso excesivo y descontrolado de la tecnología en menores, afirmando que “el 50% de los niños de hoy no nacen autistas, se hacen autistas”. Explicó además que para esta iniciativa fueron contratados 60 especialistas que desarrollaron una guía educativa dirigida a docentes y padres sobre el uso responsable de las plataformas digitales y la tecnología.
Por su parte, Ana Botella destacó la importancia de crear oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad y promover modelos empresariales centrados en la inclusión social y la dignidad humana. “El trabajo ayuda a conformar personas libres y ayuda a personas que han salido de la cárcel, la droga, la violencia o la calle a recuperar su vida y su sentido de dignidad”, expresó durante su intervención. La presidenta de Fundación Integra agradeció además a las empresas su colaboración y su papel como motores de empleo y generadores de segundas oportunidades, valorando además que el modelo de inclusión laboral desarrollado durante 25 años en España haya inspirado iniciativas similares en República Dominicana a través de Fundación Integra RD.
Finalmente, Juan Tomás Díaz felicitó a la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, por el éxito alcanzado en la novena edición del congreso celebrada en Ciudad de México, destacando la importancia de fortalecer espacios de integración empresarial y social en Iberoamérica