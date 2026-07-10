Juan Hubieres denuncia “mafia” de RD$864 millones en licitación del Trae y pide a Abinader detener el proceso

El presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, solicitó al presidente Luis Abinader detener la licitación número MINERD-CCC-PEPU-2026-0007, por más de RD$864 millones, realizada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) para contratar el servicio de transporte de 120 autobuses, con capacidad para entre 30 y 32 pasajeros.
“Es una maldita mafia contratar para un solo oferente y está dirigida a quienes tienen millones y millones, debido a que ninguna mipyme puede concursar disponiendo de RD$125 millones como garantía”, declaró.
Sostuvo que la licitación debió dividirse en lotes para beneficiar a las mipymes o a empresarios individuales con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), a fin de que el Minerd pague directamente a quienes ofrecen el servicio.
Cuestiona condiciones de la licitación
Hubieres puntualizó que la licitación para contratar los servicios de Transporte Estudiantil (Trae) en los distritos educativos 10-05, Distrito Nacional Sureste; 15-01, Los Alcarrizos; 15-05, Santo Domingo Oeste; 15-06, Pedro Brand; y 10-07, San Antonio de Guerra, representa, según denunció, una nueva estafa millonaria contra el Estado dominicano.
“La misma viene a reafirmar las denuncias que se han realizado desde que se inició el servicio de transporte estudiantil”, manifestó.
“El Trae es un servicio noble en las escuelas públicas y ya tiene un gran impacto social para miles de familias, pero, más que ofrecer un servicio, se ha creado para certificar una mafia que beneficia a importadores de vehículos como Troy Moto, la cual calificó como una empresa fantasma; Magna Motors y el senador Antonio Marte, quien utiliza su función en violación a la ley con el propósito de acumular riquezas con los recursos del Estado dominicano y estafar a los choferes”, afirmó.
Denuncia intermediación en los contratos
Explicó que empresas como Troy Moto y Magna Motors, que, según indicó, nunca han ofrecido servicios de transporte de pasajeros, compran los autobuses y los traspasan a sus socios para cobrar al Gobierno alrededor de RD$250,000 mensuales, mientras pagan a los choferes entre RD$130,000 y RD$140,000.
Dijo que denunció ese supuesto mecanismo en 2022, cuando el entonces director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, preparaba el plan. Agregó que posteriormente el proyecto fue retirado de esa institución y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ser ejecutado por el Ministerio de Educación, con una disponibilidad de RD$1,000 millones.
Indicó que un autobús para prestar servicios en el Trae cuesta alrededor de RD$4 millones, con el objetivo de generar unos RD$40,000 mensuales. Sin embargo, sostuvo que los intermediarios, asignatarios de contratos y la supuesta coalición de funcionarios con empresas privadas estarían perjudicando a los conductores para acumular mayores beneficios.
Pide beneficiar directamente a familias y transportistas
Juan Hubieres declaró que comunicó al presidente Luis Abinader la situación que, según denuncia, existe alrededor del Trae y mencionó nuevamente a Troy Moto, Magna Motors y al senador Antonio Marte, a quienes atribuyó participación en la asignación de 1,500 autobuses.
Finalmente, el líder sindical propuso que el Gobierno utilice el proyecto para beneficiar directamente a familias, incluso vinculadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que puedan operar con su cédula como RNC y recibir entre RD$80,000 y RD$100,000 mensuales, ingresos que, afirmó, contribuirían a estabilizar sus hogares.