José Abreu, sugiere al presidente Luis Abinader no asistir a la sede de la Policía Nacional

El periodista José Abreu, sugirió al presidente de la república Luis Abinader, no participar en las reuniones del Plan de Seguridad Ciudadana, que se realiza cada lunes, en la sede de la Policía Nacional, al considerar un supuesto nivel de compromiso de la cúpula de de esa institución con el crimen organizado, responsables de la ola delincuencial que azota al país, la cual tiene en Estado de sitio a la sociedad dominicana.

José Abreu, considera que representa una vergüenza para la sociedad dominicana, la presencia, bien intencionada del presidente Luis Abinader, cada lunes en esa institución, sentado con generales, y coroneles, quienes en su gran mayorías, supuestamente representan el crimen organizado, en las diferentes regiones del país, donde los delincuente actúan con plena impunidad, en las calles, bajo la mirada indiferentes de sus agentes, que en muchos de los casos, de asesinato, asalto, sicariato, y raterismo participan.

Es de recordar, el vil, y premeditado asesinato de cinco jóvenes, en la barbería, del sector la barranquita, en la provincia de Santiago, de los Caballeros, en la región norte del país, el pasado día 10, de septiembre, del año en curso, donde participaron once agentes, del (equipo operativo), adscritos al Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado (DICRIN), según las investigaciones, y acusación del Ministerio Público, cuales operaron bajo las orden de generales, y coroneles que comparten escenario cada lunes, con usted señor presidente Abinader , apunto Abreu.

“Aquí solo un ejemplo, de las perversidades, que algunos de ellos se prestan, aunque no pudiera guardar relación con el Crimen Organizado, al cuál hago referencia, si podemos considerar como un acto de traición, y deslealtad por parte del periodista Diego Pequeira, coronel y vocero de esa institución, quien en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), recibió la confianza, y oportunidades en posiciones importantes, manejando temas sensibles, de corté político, acciones que de seguro repetirá, al término de esta gestión, yaqué es, su naturaleza”., preciso, el profesional de la comunicación.

En ese sentido, Abreu prosiguió, “No bien, había llegado el expediente de la república Danilo Medina a su residencia, el 16 de agosto del año 2020, cuando ya, Diego Pequeira andaba lisonjeando en los pasillos del Palacio Nacional, detrás de los nuevos funcionario del recién gobierno del presidente Luis Abinader, en una evidente actitud de traición, y deslealtad, dado que este señor no podemos considerarlo, ni de profesional de la comunicación, y mucho menos policial, él es, un político”, resaltó el comunicador.

Recuerde, que Diego Pequeira se llevó consigo al destacado periodista Rafael Alonso Rijo, director de comunicaciones del ministerio de educación. Alonso quién desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), hasta la llegada al poder en el 2020 estuvo en el equipo de comunicación de esa institución cogiendo piña, y llega este arribita a chapiarlo.

Alonso, quien no solo es un profesional de la comunicación, era el subdirector, y jefe de redacción del prestigioso periódico elCaribe, en los momentos difíciles de su Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde su fundación, de quien aún, recuerdo las notas de prensas, que día, tras día, me llegaban de las actividades, tanto de la campaña municipal, congresual, y presidencial del año 2016, como la del 2020, hasta en hora de la madrugada. Quien por demás es un hombre de la extrema confianza de la Iglesia Católica, quien es integrante del programa matutino (Vida en Sociedad), que se transmite por Televida, canal 41, de lunes a viernes, de 7:30 a 9:00 am, puntualizó finalmente, José Abreu.

El profesional de la comunicación José Abreu, produjo estas declaraciones en el marco del desarrollo del programa de televisión Vozz Matutina, quien es parte del panel, de comentaristas, transmitido por Voz Media Network canal 85, en Claro TV, y Wind Tvo, desde Santo Domingo, y retransmitido por Tele unión, Canal 12, desde Santiago de Los Caballeros, Repúblicas Dominicana, de lunes a viernes, de 6:00 a 9:00 am.

