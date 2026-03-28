Jean Luis Rodríguez valora medidas anunciadas por el presidente Abinader: “Se priorizó a las familias, las mipymes y el empleo”

Santo Domingo. – El subsecretario general del PRM, Jean Luis Rodríguez, valoró positivamente las medidas económicas anunciadas por el presidente Luis Abinader, destacando que las mismas colocan en el centro de las decisiones a las familias dominicanas, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la protección del empleo.
Rodríguez resaltó que, en un contexto internacional complejo, el Gobierno optó por evitar mayores cargas sobre la mayoría de la población, manteniendo sin aumento el ITBIS, preservando las condiciones de las compras por internet y ampliando beneficios para trabajadores y sectores productivos.
“Lo más importante es que se priorizó a la gente. Se tomaron decisiones responsables que protegen el bolsillo de las familias, apoyan a las mipymes que generan miles de empleos y contribuyen a mantener la estabilidad económica del país”, expresó.
Asimismo, señaló como medidas positivas la eliminación del anticipo para las microempresas, el aumento del mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta, la ampliación de las deducciones por gastos educativos y la reducción del impuesto sucesoral entre padres e hijos.
Jean Luis Rodríguez afirmó que el momento exige unidad, responsabilidad y respaldo a las iniciativas que fortalezcan la economía nacional, protejan a los sectores más vulnerables y creen mejores condiciones para continuar generando oportunidades para los dominicanos.
“Cuando las decisiones buscan proteger a las familias, incentivar la producción y preservar el empleo, merecen ser reconocidas y respaldadas”, concluyó.