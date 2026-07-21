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Jean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del Caribe

Distrito Nacional. – La República Dominicana consolida su posición como hub logístico del Caribe gracias a un proceso sostenido de expansión portuaria, modernización tecnológica e inversiones estratégicas que fortalecen la competitividad nacional y generan nuevas oportunidades para el comercio, el turismo, la inversión y el empleo, afirmó el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez.

Rodríguez explicó que esta transformación responde a la visión del presidente Luis Abinader de convertir el desarrollo portuario en una política de Estado, impulsando un sistema moderno, eficiente y competitivo que fortalezca el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los principales centros logísticos del hemisferio.

«República Dominicana no solamente va detrás de ser un hub logístico, sino que ya hoy día somos un hub logístico. Las inversiones que estamos ejecutando y la confianza que continúan depositando en nuestro país los principales operadores portuarios internacionales son la mejor evidencia de que avanzamos en la dirección correcta», expresó.

El funcionario sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura portuaria constituye una herramienta para dinamizar la economía nacional, atraer nuevas inversiones, reducir costos logísticos, facilitar el comercio internacional y generar más empleos de calidad en las distintas regiones del país.

Como muestra de esa confianza, destacó la inversión de US$700 millones anunciada por DP World Caucedo, de los cuales aproximadamente US$350 millones estarán destinados directamente a ampliar y modernizar la infraestructura portuaria mediante nuevas grúas, expansión de patios de almacenamiento y el acondicionamiento del puerto para recibir embarcaciones de mayor tamaño.

«Cada día los barcos son más grandes y, si no contamos con la infraestructura necesaria para recibirlos, simplemente dejamos de ser competitivos. Por eso estamos preparando nuestros puertos para responder a las exigencias del comercio mundial durante las próximas décadas», afirmó.

Rodríguez indicó que esta estrategia ya muestra resultados concretos. Informó que el movimiento de contenedores pasó de 1.8 millones a 2.4 millones de TEU, con una proyección de alcanzar 2.5 millones, mientras que el volumen de carga movilizada aumentó de 29 millones a 40 millones de toneladas métricas, reflejando el crecimiento sostenido del sistema portuario dominicano.

Asimismo, destacó que las inversiones impulsadas durante la actual gestión han beneficiado toda la red portuaria nacional.

«No hay un solo puerto de la República Dominicana que no haya recibido algún tipo de intervención, ya sea mediante proyectos de infraestructura, rehabilitación, modernización o iniciativas para dinamizar sus operaciones. Nuestro compromiso es desarrollar un sistema portuario moderno, eficiente y competitivo en todo el territorio nacional», manifestó.

En cuanto al puerto de Arroyo Barril, en Samaná, informó que será inaugurado con la llegada de un crucero previamente programado, garantizando el inicio inmediato de sus operaciones y consolidando un nuevo destino para el turismo de cruceros.

«No vamos a inaugurar una infraestructura por inaugurarla. La inauguraremos con un crucero atracado en el puerto. Nuestra proyección es recibir entre 100 mil y 150 mil pasajeros durante el próximo año, generando más actividad económica, empleos y oportunidades para Samaná y toda la región Nordeste», indicó.

Rodríguez aseguró que el país continuará fortaleciendo su capacidad logística para competir con los principales centros marítimos del continente.

«Hoy República Dominicana no compite únicamente con los países del Caribe; competimos con los principales centros logísticos del hemisferio. Por eso seguimos ampliando nuestra infraestructura, incorporando tecnología y elevando nuestros estándares para mantenernos entre los países más competitivos de la región.»

Al referirse a los desafíos del sector, señaló que las prioridades continúan siendo la expansión de la infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías para hacer más eficientes las operaciones portuarias y responder al crecimiento del comercio internacional.

«Nuestro objetivo es que cada puerto dominicano sea una plataforma de desarrollo económico, generación de empleos y atracción de inversiones. Ese es el futuro que estamos construyendo para la República Dominicana.»

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Politikal, transmitido por KQ 94.5 FM y su plataforma digital, donde el director ejecutivo de APORDOM abordó los principales avances, inversiones y desafíos del sistema portuario nacional.

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