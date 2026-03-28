JCE asistió a 11,106 personas en las primeras 12 horas de este domingo

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que al corte de las primeras 12 horas de servicio de la etapa de ejecución plena del cambio de cédula, la institución asistió a 11,106 personas, donde se personalizaron 9,129 nuevas tarjetas de la nueva cédula y a 1,977 personas se le capturaron los datos biométricos y personales para posterior entrega del documento de identidad en distintos municipios donde se había establecido esta modalidad.
En la mañana de este domingo el Pleno de la JCE se trasladó al Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís para dejar abierto el proceso que coincidió con el 103 aniversario de la JCE, espacio en donde el presidente de la entidad, Román Jáquez Liranzo, convocó a la ciudadanía a renovar la cédula según el mes de su nacimiento.
Según los informes técnicos de la JCE recibidos en las primeras horas de la jornada, se pudo constatar la ralentización del servicio debido a la entrada simultánea de los más de 180 centros y la implementación de los sistemas de manera plena, aspectos que fueron ajustados y corregidos para un mejor flujo en el servicio.
Jáquez Liranzo indicó que este es el resultado del primer día de un proceso que se extenderá a nivel nacional de manera desplegada hasta marzo de 2027, tiempo suficiente para que todos los convocados puedan obtener la nueva cédula.
Turnos serán limitados por centro
Este domingo el presidente de la JCE reiteró que cada centro de cedulación tiene una cantidad de personas limitadas a atender por día, al indicar que hay un número de aforo determinado en los centros.
Señaló que una vez agotados los turnos, el ciudadano o ciudadana que no ha tenido la oportunidad de ser atendido podrá ir a otro centro donde queden turnos, y que esto podrá ser consultado en la página web: “Esto nos permite más eficiencia en el servicio, ya que son más de 9 millones de dominicanos y dominicanas que acudirán a renovar su documento de identidad”, sostuvo.
El Pleno de la JCE está dando seguimiento al proceso de cedulación a nivel nacional en las zonas de supervisión que corresponde a sus integrantes, reiterando a la ciudadanía que se mantengan informados a través de la fuente oficial sobre el proceso de cedulación.