INTRANT realiza primera edición del Premio Nacional de Seguridad Vial; reconoce 13 empresas

El galardón reconoce iniciativas empresariales que fortalecen la seguridad vial, mientras el INTRANT impulsa una normativa para promover planes laborales de seguridad vial en las empresas.
Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reconoció este jueves a 13 empresas con el Premio Nacional de la Seguridad Vial, por la implementación de buenas prácticas que contribuyen a prevenir los siniestros de tránsito, proteger la vida y fortalecer una cultura de movilidad segura en la República Dominicana.
La primera edición del premio reunió a autoridades nacionales, representantes del sector empresarial y organismos internacionales, con el propósito de visibilizar experiencias exitosas que sirvan de referente para otras organizaciones y promover la incorporación de políticas de prevención, innovación y gestión responsable de la seguridad vial.
Durante la ceremonia, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, destacó que la seguridad vial constituye una responsabilidad compartida y valoró el compromiso del sector empresarial con la implementación de acciones que protegen vidas, reducen riesgos y fortalecen una movilidad más segura y sostenible para todos los dominicanos.
Asimismo, anunció que el INTRANT trabaja en la elaboración de una Normativa Técnica sobre Planes Laborales de Seguridad Vial, actualmente en proceso de consenso y discusión con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industriias de la República Dominicana (AIRD).
Explicó que esta normativa promoverá que las empresas desarrollen e implementen sus propios planes laborales de seguridad vial, incorporando medidas preventivas para proteger a sus colaboradores, fortalecer la gestión segura de sus operaciones y contribuir a la reducción de los siniestros de tránsito en el país.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, resaltó la importancia de seguir promoviendo una cultura de prevención en los centros de trabajo, al considerar que la seguridad vial también forma parte del bienestar de los trabajadores y del desarrollo sostenible del país. Asimismo, exhortó a continuar fortaleciendo la colaboración entre el Estado y el sector privado para impulsar iniciativas que contribuyan a salvar vidas.
En representación del sector empresarial, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, reafirmó el compromiso de las empresas con la incorporación de buenas prácticas de seguridad vial, destacando que la innovación, la capacitación y la gestión responsable son pilares fundamentales para consolidar una movilidad más segura y fortalecer la competitividad del aparato productivo nacional.
La actividad contó además con la participación especial de Jean Todt, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, y del excomisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las alianzas entre los sectores público y privado para acelerar la reducción de los siniestros de tránsito y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.
Los reconocimientos fueron entregados en las categorías Gestión Empresarial de la Seguridad Vial y Liderazgo y Contribución a la Cultura de la Seguridad Vial, destacando organizaciones que han convertido la seguridad vial en un eje estratégico de sus operaciones mediante la innovación, la formación de conductores y el desarrollo de iniciativas de concienciación ciudadana.
Galardonados por sus buenas prácticas en seguridad vial
En la categoría Liderazgo y Contribución a la Cultura de la Seguridad Vial fueron reconocidas Pernod Ricard, por su labor en la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, la capacitación de facilitadores y el fortalecimiento institucional; Diageo, por sus programas de sensibilización y campañas de prevención del consumo de alcohol al conducir; Santo Domingo Motors, por desarrollar, junto al INTRANT, el Ministerio de Educación (MINERD) y Motor Crédito, el programa Juventud en Tránsito, que ha fortalecido la educación vial entre estudiantes y docentes; y Humano Seguros, por sus iniciativas de educación, innovación y promoción de una cultura de prevención en seguridad vial.
En la categoría Gestión Empresarial de la Seguridad Vial fueron distinguidas Industrias San Miguel (ISM), por su modelo integral de gestión preventiva basado en tecnología y monitoreo inteligente; Cervecería Nacional Dominicana, por su sistema de gestión de flotas y el programa Delivery Seguro; y Bepensa, por su escuela de manejo y la certificación continua de conductores.
Asimismo, fueron reconocidas Cementos Argos, por la incorporación de soluciones tecnológicas para fortalecer la seguridad operacional; United Petroleum, por sus altos estándares de seguridad en el transporte de combustibles; y Domicem, por sus programas de seguridad para el transporte pesado y la iniciativa Salvando Vidas, dirigida a motociclistas.
También fueron distinguidas CAEI (Consorcio Azucarero de Empresas Industriales), por su sistema integral de gestión de seguridad vial aplicado a sus operaciones agrícolas e industriales; Grupo Piñero, por integrar la seguridad vial a sus acciones de sensibilización y prevención; y CEABA (Centro de Acopio Banilejo), por impulsar la iniciativa Ciudadano Modelo RD, un programa de formación en valores, educación vial y convivencia ciudadana que promueve el respeto a las normas de tránsito y fortalece la cultura de prevención entre colaboradores, empresas e instituciones de la región sur.
Con el Premio Nacional de la Seguridad Vial, el INTRANT reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas, alianzas estratégicas y herramientas técnicas que fortalezcan la prevención, promuevan la gestión responsable de la seguridad vial en el sector empresarial y contribuyan a reducir los siniestros de tránsito, salvando vidas y construyendo una movilidad más segura, sostenible e inclusiva para todos los dominicanos.