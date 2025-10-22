Inicia la NBA con triunfo Oklahoma City Thunder sobre los Rockets

Compartela

El Oklahoma City Thunder recibió sus anillos de campeonato de la NBA el martes por la noche antes de su primer partido de la temporada contra los Houston Rockets.

Luego procedió a derrotar en doble tiempo extra a los Rockets con marcador de 125-124.

Shai Gilgeous-Alexander fue el mejor a la ofensiva por los ganadores con 35 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Chet Holmgren aportó 28 tantos con siete rebotes, mientras que Cason Wallace agregó 14 unidades.

Alperen Sengun lideró a los vencidos con 39 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, a la vez que Kevin Durant, en su debut con los Rockets, añadió 23 unidades y atrapó nueve rebotes.

Oklahoma City venció a los Indiana Pacers en las finales la temporada pasada para ganar su primer título desde que la franquicia se mudó de Seattle en 2008. El Thunder lo ganó todo después de una temporada regular de 68-14 que les dio la ventaja de local durante los playoffs.

El comisionado Adam Silver se dirigió al público antes de entregar los anillos al presidente del Thunder, Clay Bennett, y al presidente del equipo, Sam Presti. Después, los jugadores pasaron por un túnel uno a uno, abrazando primero a Silver, luego a Presti, antes de recibir sus anillos de manos de Bennett.

El MVP de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, fue el último en recibir su anillo. Recibió cánticos de MVP mientras estaba en el túnel momentos antes de entrar a la cancha. Tras recibir su caja, la abrió, miró el anillo y se contoneó antes de unirse a sus compañeros .

Los anillos, diseñados por Jostens , están engastados en oro de 14 quilates con más de 800 piedras preciosas cortadas a medida y engastadas a mano.

La parte superior de los anillos luce las letras OKC en diamantes sobre el escudo del equipo, con el trofeo del campeonato delineado en oro a su alrededor. Cuarenta y seis zafiros azules auténticos de corte cónico rodean el logotipo. Los anillos lucen las letras NBA en la parte superior del frente, en diamantes con fondo dorado, y la palabra “champions” en la parte inferior, también en diamantes con fondo dorado.

Historias relacionadas

NBC promociona el regreso de la NBA con una promoción especial de Sunday Night Football

NBC promociona el regreso de la NBA con una promoción especial de Sunday Night Football

El actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, busca repetir tras mantener su plantilla prácticamente intacta

El actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, busca repetir tras mantener su plantilla prácticamente intacta

Comienza una nueva temporada de la NBA, con todos listos para perseguir al Oklahoma City Thunder

Comienza una nueva temporada de la NBA, con todos listos para perseguir al Oklahoma City Thunder

Los anillos tienen un diseño de anillo dentro de otro anillo, lo que permite a los ganadores usar la banda interior como alternativa al anillo exterior. La banda interior tiene 94 diamantes en los bordes superior e inferior, con la firma del jugador grabada y el número de su camiseta en diamantes. Los números de cada compañero de equipo rodean la banda.

El lado exterior de la palma del anillo principal incluye un homenaje a las Puertas del Tiempo y al Estanque Reflectante del Monumento Nacional de la Ciudad de Oklahoma.

Luego de la entrega de los anillos, se izó la pancarta del campeonato.

Las estrellas de aquel equipo ganador —Gilgeous-Alexander, el All-Star Jalen Williams y la estrella emergente Chet Holmgren— regresan al Thunder tras firmar extensiones de contrato en la pretemporada. El entrenador Mark Daigneault y la mayor parte de la banca regresan para convertir a Oklahoma City en uno de los favoritos de nuevo.

La nueva estrella de Houston es Kevin Durant, exdelantero del Thunder. Su presencia

Escrita Por