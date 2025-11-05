Infraestructura Escolar y UASD firman acuerdo para establecer programa de pasantías en beneficio egresados de ingeniería

Compartela

El convenio integrará a nuevos profesionales en las obras que ejecuta la DIE

Santo Domingo, RD. -La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el propósito de establecer un amplio programa de pasantías, dirigido a estudiantes de ingeniería egresados de la academia.

El convenio rubricado por el titular de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera y el Rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán, tiene como objetivo incorporar a los ingenieros y arquitectos egresados de la UASD a las áreas de las distintas obras que realiza la DIE en todo el territorio nacional, para lograr una mejor formación práctica y mayor especialización en el ámbito laboral de los nuevos profesionales de la construcción.

Durante la homologación del convenio, Roberto Herrera calificó el acuerdo como una gran oportunidad, en la que serán entrenados los nuevos ingenieros para supervisar las edificaciones que albergarán a los futuros profesionales del país.

«Esto conlleva una gran responsabilidad, contamos con la calidad y los valores de estos ingenieros egresados de esta prestigiosa academia, porque entendemos que aprovechando este capital humano podemos seguir contribuyendo y aportando al desarrollo del país como es el deseo del presidente Luis Abinader», expresó.

De su lado, el Rector de la UASD, Editrudis Beltrán, destacó que la formalizaron de este acuerdo representa un paso de avance sin precedentes de gran importancia para la formación práctica de los ingenieros y arquitectos, y un aporte significativo para el país en materia de construcción, remozamiento y rehabilitación de edificaciones escolares que fortalecen el sistema educativo nacional.

En la primera etapa del programa serán seleccionados 30 estudiantes y egresados de la Universidad Primada de América con índice académico de 80 puntos de promedio en adelante, quienes estarán directamente en el campo de trabajo junto a ingenieros contratistas y supervisores regionales de las obras escolares, que desarrolla la institución gubernamental en todo el país.

A través de este programa, los estudiantes de término o egresados de ingeniería de la UASD recibirán un incentivo mensual de RD$25,000, otorgados por el Gobierno dominicano para cubrir parte de sus gastos, a fin de formar profesionales competitivos con la experiencia necesaria que demandan estos tiempos.

En la firma del convenio también estuvieron presentes, los Vicerrectores Rosalía Sosa y Antonio Medina Calcaño; el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, Omar Segura, entre otras autoridades de ambas instituciones.

