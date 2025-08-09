Infraestructura Escolar interviene Liceo Experimental y Recinto UASD de Elías Piña para agilizar su terminación, tras 12 años paralizado

Compartela

El director de la DIE, Roberto Herrera y el Rector de la UASD, Editrudis Beltran visitaron la provincia fronteriza donde informaron la reanudación de la construcción de la obra

Comendador, Elías Piña, RD.-El Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, acordaron la reanudación de los trabajos de construcción de las edificaciones que alojarán el Liceo Experimental y la extensión del recinto de la UASD en esa provincia fronteriza de la República Dominicana, el cual llevaba 12 años paralizado.

Roberto Herrera, titular de Infraestructura Escolar, explicó que a partir de hoy se intensificarán los trabajos para dar terminación a la obra dentro de la Plan “Aulas 24/7” y pueda ser entregada en los próximos meses.

“Estamos aquí por instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader y del Ministro Luis Miguel de Camps, en el sentido de dotar el país de las aulas que se necesitan para continuar avanzado, en este caso y en coordinación con las autoridades de la UASD y el señor Rector Editrudis, nos estamos comprometiendo a trabajar mañana, tarde y noche, a través del Plan 24/7 y Dios mediante entregaremos en los próximos meses esta obra tan importante para la juventud y la niñez de esta provincia”, expresó Herrera.

En tanto, el Rector de la Universidad Primada de América, Editrudis Beltrán subrayó la importancia de la terminación del centro, que contribuirá al fortalecimiento de la educación técnica y universitaria y transformará la vida de los habitantes de la provincia de Elías Piña; destacó que la alianza entre el Gobierno Central y la casa de altos estudios está produciendo resultados positivos para el país.

“Si trabajamos 24/7 en el marco de esta alianza Gobierno a través de Educación e Infraestructura Escolar y la UASD de manera conjunta, estamos seguros que este recinto será inaugurado en los próximos meses y lo vamos a dotar de aulas inteligentes, para seguir impulsando el avance tecnológico en la provincia Elías Piña y toda la región Sur”, explicó el Rector Magnífico.

Tras visitar la construcción de la edificación de 24 aulas con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y locales, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera también recorrió otros centros, para supervisar y constatar los avances de los trabajos en los mismos, donde precisó que el Gobierno está priorizando la entrega de aulas para garantizar que los estudiantes y docentes tengan entornos adecuados y seguros, para un año escolar exitoso.

El funcionario supervisó la construcción de la Escuela Ana Patria Martínez, que consta de 24 aulas y beneficiará a 840 estudiantes de Elias Piña y posteriormente se trasladó al Liceo Gastón Fernando Deligne, donde dispuso su intervención con el remozamiento, mantenimiento correctivo y la terminación de la verja perimetral.

Participaron en el encuentro, la Gobernadora de la Provincia Migdaly de Los Santos; Jhonson Encarnación, Senador de Elías Piña y María Altagracia Contreras, directora del Distrito educativo 02-01, entre otras autoridades locales.

Escrita Por