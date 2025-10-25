Infraestructura Escolar informa está lista para intervenir y rehabilitar escuelas afectadas por Tormenta Melissa

Compartela

32 planteles han resultado afectados por el fenómeno meteorológico

Santo Domingo, RD.-Durante un monitoreo constante a los centros educativos en todo el país debido a la incidencia de la Tormenta tropical Melissa, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), informa que hasta el momento 32 planteles han resultado afectados por los torrenciales aguaceros y ráfagas de vientos registrados.

Entre las escuelas que presentan daños figuran el Centro Educativo Padre Segura en el municipio de Santo Domingo Norte, con grietas y filtraciones, en Santo Domingo Este, la Escuela Escolástica Páez y el Liceo Gaspar Polanco, resultaron inundados, mientras en el Distrito Escolar 10-05 de Boca Chica, varias escuelas sufrieron inundaciones y colapso de verja perimetral, en tanto que en un Liceo colapsó el techo de una aula.

Asimismo, en los municipios de Guerra y Santo Domingo Este, varios planteles educativos sufrieron daños por árboles derribados, inundaciones, fallas eléctricas, entre otras afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias de los últimos días.

En ese sentido, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, indicó que están listos para intervenir y rehabilitar los planteles impactados por el fenómeno atmosférico, luego que disminuyan los aguaceros, para garantizar el regreso seguro de estudiantes y docentes a las aulas.

«Nosotros estamos trabajando en sesión permanente junto al presidente Luis Abinader, al ministro Luis Miguel De Camps y las autoridades del COE, al tanto de todo lo que está ocurriendo en el país por la incidencia de este fenómeno, para dar respuesta oportuna a cualquier situación, para lo cual tenemos los contratistas para intervenir todos los centros que resulten afectados», aseguró Herrera.

El titular de Infraestructura Escolar, precisó además, que un equipo de ingenieros supervisores de la institución trabaja de manera coordinada en cuanto al monitoreo a las edificaciones escolares en todo el territorio nacional, a fin de tener un reporte oficial cuando cesen las lluvias y dar respuesta oportuna a estas eventualidades.

