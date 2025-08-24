Infraestructura Escolar entregó 1,155 nuevas Aulas en 5 meses a través del Plan 24/7

Compartela

El Gobierno superó la meta propuesta de 1,100 nuevos espacios educativos incorporados al año escolar 2025-2026 al 25 de agosto

Santo Domingo, RD.-El Gobierno a través de la la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana, entregó 1,155 nuevas aulas entre los meses de abril y agosto de este año, a través del plan “Aulas 24/7”, incorporando más espacios físicos en condiciones funcionales para el año escolar 2025-2026.

Los nuevos centros escolares fueron construidos en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, Duarte, Hermanas Mirabal, La Altagracia, Puerto Plata, Samaná, Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Espaillat, Azua, La Romana, Dajabón, El Seibo, entre otras.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar subrayó que el propósito fundamental de la presente gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, es reducir el déficit de aulas en toda la geografía nacional propiciando escuelas suficientes, seguras y adecuadas, para el aprendizaje y la enseñanza, por lo que se puso en marcha el Plan “Aulas 24/7 y Mantenimiento 24/7” en abril del presente año, que consiste en trabajar día, noche y fines de semana en labores de construcción y remozamiento de los planteles en todo el país.

“El señor presidente de la República, Luis Abinader nos ha instruido acelerar los trabajos de construcción de nuevas escuelas, remozamiento y rehabilitación de aulas, con el objetivo de que ningún estudiante se quede fuera, hoy hemos sobrepasado la meta de las 1,100 aulas en apenas 5 meses, gracias también al apoyo del señor ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, porque nos han dado todo el respaldo y la confianza, para atender las necesidades estructurales de cara al inicio del año escolar 2025-2026 y seguiremos trabajando hasta solucionar la falta de aulas en el país, porque hay una firme voluntad, decisión y disposición del Gobierno”, explicó.

Las nuevas aulas construidas con una inversión superior a los RD$3,376 millones beneficiarán a más de 42,000 estudiantes y fueron entregadas por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, acompañados por el Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, en diversos actos realizados en las citadas demarcaciones de la República Dominicana.

La dirección de Infraestructura Escolar destacó que la meta de la cantidad de nuevas aulas incorporadas al año escolar, fue posible gracias también a la colaboración de los contratistas de obras escolares, que han vuelto a confiar en esta gestión; además el acompañamiento de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), y la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, quienes colaboraron en la identificación de los centros en los distintos territorios, a través de la conformación de Mesas de Trabajo Conjunta con las Gobernaciones Provinciales y los distritos educativos, para la agilización de las terminaciones de los mismos.

Así mismo, indicó que a través del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, se realizaron labores de mantenimientos correctivos, reforzamientos estructurales y físicos en más de 600 planteles en las 18 regionales del Ministerio de Educación (MINERD).

Para este año Escolar 2025-2026, están convocados más de 2.7 millones de estudiantes en todo el país, por lo que el Gobierno realiza mayores esfuerzos para un inicio de clases de manera exitosa, y seguir construyendo una educación de calidad, equitativa e inclusiva bajo el lema “El Reto de Todos”.

