Infraestructura Escolar conforma equipos de trabajos zonales y regionales en Santiago, La Vega y Duarte

La nueva estructura institucional de la DIE en el Cibao-Norte; Cibao-Sur y Cibao-Nordeste tendrá a su cargo dar seguimiento a la construcción de las aulas y los mantenimientos correctivos de los planteles escolares

Santiago, RD.-La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dejó conformados los equipos de trabajos institucionales zonales, regionales y provinciales en las regiones Cibao-Norte, Cibao-Sur y Cibao-Nordeste, con él propósito de acelerar los trabajos de construcción, remozamientos, mantenimientos correctivos y preventivos de los planteles escolares en toda la región, con la finalidad de reducir el déficit de aulas en el país.

El titular de la DIE, ingeniero Roberto Herrera, informó que asumiendo las directrices del presidente Luis Abinader y las instrucciones del ministro Luis Miguel De Camps, se han ido conformando estas estructuras de trabajo para la supervisión, fiscalización y agilización de la terminación de las obras escolares, a fin de cumplir la meta que se ha propuesto el Gobierno de completar la entrega de 2,000 aulas al cierre de este año y seguir trabajando en los próximos años, para garantizar más espacios físicos a los estudiantes y docentes.

En tanto, la Gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, destacó la voluntad, decisión y empoderamiento del Gobierno que encabeza el presidente Abinader, a través de Infraestructura Escolar, en dar respuesta oportuna a esa demarcación y al país con la entrega de aulas, los mantenimientos correctivos y preventivos de los planteles, garantizando mejores condiciones para el aprendizaje y la formación técnico-profesional.

En iguales términos se manifestó la Gobernadora de la provincia Duarte, Xiomara Cortés, quien valoró positivamente la designación de la nueva estructura institucional en la Región Nordeste y el trabajo que ejecuta el Gobierno, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, para solucionar las necesidades de aulas en San Francisco de Macorís y en todo el territorio nacional.

En Santiago de los Caballeros, los equipos posesionados bajo la coordinacion zonal del arquitecto Alexis Sosa, Director Regional Cibao Norte de Infraestructura Escolar, están integrados por los ingenieros Basilio González en Puerto Plata, Junior Sena en Santiago y Stanly Núñez, en la provincia Espaillat, quienes a su vez trabajarán con un equipo bajo su responsabilidad en esos territorios.

En tanto, que la Región Cibao Sur, que comprende las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, estará bajo la dirección del ingeniero Junior Taveras junto a los también ingenieros Antony Ramirez, Odalis Reyes y Ambiorix Familia, quienes garantizaron trabajar con eficiencia, calidad y transparencia, para alcanzar las metas propuestas en materia de edificaciones escolares.

Mientras, en la región Cibao-Nordeste fueron posesionados los ingenieros Aaron Hernández, Director zonal; Ariel de la Cruz, encargado de la provincia Duarte; Eddy Rafael Lantigua, encargado de la provincia Hermanas Mirabal; Marcos Vásquez, encargado provincial de María Trinidad Sánchez y Lenny Ferreira, en la provincia de Samaná.

En los actos de posicionamiento de las nuevas estructuras de la institución, estuvieron presentes además, el ingeniero Carlos Zapata, Encargado de supervisión nacional de Infraestructura Escolar; Carlos Martínez, Encargado de Empoderamiento Social y Comunitario de la DIE; el periodista Vargavila Riverón, encargado de Comunicaciones de la entidad; el Alcalde del municipio Puñal, Enrique Romero; la Directora de la Regional 08 de Educación, maestra Marieta Diaz; Karina Duran, Exdirectora del CODIA en Santiago.

De igual manera, al acto de la provincia Duarte, asistieron Wilson Ortega, Director Regional 07 de Educación; Socorro Evangelista encargada del distrito escolar 07-05; José Estarlin Garcia, encargado del distrito 07-06, entre otras autoridades.

