Infraestructura Escolar busca acelerar terminación de escuelas en Padre Las Casas y Los Fríos de Azua a través del Plan “24/7-365”

Algunos de los proyectos escolares en construcción desde el 2013 estarán listos en agosto próximo, informó Roberto Herrera, titular de la DIE durante un recorrido de supervisión por la Cordillera Central
Azua de Compostela, RD. -Con el propósito de seguir incorporando más espacios físicos al sistema educativo nacional, el Gobierno a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso acelerar la terminación de la construcción de nuevas aulas en el municipio de Padre Las Casas y el Distrito Municipal de Los Fríos en la provincia de Azua, como parte del Plan “Aulas 24/7-365”.
Durante un amplio recorrido de supervisión por la demarcación, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, destacó las condiciones ecoturísticas de la zona e instruyó agilizar los trabajos de terminación del Liceo Hilario Santos de León en Los Fríos, cuya obra fue iniciada en 2013 y posteriormente había sido abandonada, reanudándose los trabajos en la presente gestión para su conclusión.
En iguales condiciones estaban la Escuela Las Cañitas iniciada en 2010 y el Liceo Las Lagunas comenzado en 2013, ambos planteles ubicados en la Cordillera Central entre Azua y San Juan de la Maguana, los cuales fueron incorporados al programa 24/7-365, para garantizar su terminación en los próximos meses, lo que contribuirá a seguir fortaleciendo la educación en la región Sur del país.
Herrera, aseguró que el presidente Luis Abinader ha instruido acelerar la construcción de estos proyectos escolares, como una prioridad de la presente gestión a fin de continuar creando más espacios físicos en óptimas condiciones para los estudiantes, maestros y todos los integrantes de la comunidad educativa, permitiendo esto fortalecer las competencias necesarias que ameritan los nuevos tiempos, en condiciones físicas óptimas y seguras.
En tanto, el director de la Regional de Educación 03, profesor Jorge De los Santos, expresó que existe la firme voluntad y disposición de parte del presidente Luis Abinader, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y de Infraestructura Escolar, para que se construyan los planteles, beneficiando a más de 800 alumnos que componen la matrícula estudiantil en esa zona.
De igual forma, la ingeniera contratista Sandra Vargas, quien está a cargo de la ejecución de la obra de 13 aulas, un comedor, entre otras áreas, manifestó que trabaja para entregarla lo antes posible y agradeció el apoyo brindado desde la Dirección de Infraestructura Escolar y la comunidad, para agilizar los trabajos de terminación del plantel.
Así mismo, el director de la Junta Distrital de Los Fríos, Andrés Aybar Delgado, agradeció la pronta respuesta del Gobierno a través de Infraestructura Escolar y resaltó que más de siete comunidades se beneficiarán de estos nuevos centros educativos.
Previo al recorrido de supervisión de obras, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera se reunió con la gobernadora de la provincia, María Minerva Navarro; el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez y supervisores de la DIE en la Dirección de la Regional 03 de Educación, con el objetivo de pasar balance y dar seguimiento a las obras escolares que se ejecutan en Azua de Compostela.
En la jornada de trabajo también participaron el ingeniero Hipólito Capano, encargado de Infraestructura Escolar en la Región Valdesia; los supervisores Francis Feliz; Luis Esteban Pujols; Simón de León; Herrickson Beltré; Víctor Robles; Charlie Raymundo entre otros servidores públicos de la institución.