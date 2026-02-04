Infraestructura Escolar agiliza la terminación y remozamiento con mantenimientos correctivos de 67 escuelas en Puerto Plata

Historias relacionadas

photo-output.jpg

Mensaje de Danilo Medina para Leonel Fernández

Redaccion febrero 4, 2026
PHOTO-2026-02-03-14-26-06

Ministerio de Defensa y CESAC anuncian convocatoria para Aspirantes AVSEC Santo Domingo

Redaccion febrero 3, 2026
Sandy Rodríguez, presidente de Aprocovici

Aprocovici propone agenda de modernización en permisología, inversión pública y financiamiento para impulsar la construcción

Redaccion febrero 3, 2026

