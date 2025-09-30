Compartela

Durante una Mesa de Trabajo, Roberto Herrera director de la DIE, informó que el Gobierno invierte más de RD$2 mil millones en aulas en el municipio beneficiando a 14,440 estudiantes

Los Alcarrizos, Santo Domingo, RD.-Tras realizar un levantamiento e inspección pormenorizada de los diversos centros educativos en esta demarcación, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso acelerar los trabajos de terminación, remozamiento, rehabilitación y mantenimientos correctivos que se ejecutan en el municipio de Los Alcarrizos, donde serán entregadas 107 aulas nuevas y decenas remozadas, a diciembre de este año.

Durante una Mesa de Trabajo Conjunta con autoridades locales, ingenieros contratistas, representantes de la ADP, Padres, Madres y Amigos de la Escuela, en el Ayuntamiento de Los Alcarrizos, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, informó que tras realizar un levantamiento detectaron obras escolares paralizadas desde el 2015, por lo que se dispuso reiniciar y agilizar los trabajos con el propósito de entregar 361 nuevas aulas en el municipio, de las cuales ya se inauguraron 254.

Precisó que durante el levantamiento de los planteles analizan las situaciones existentes que presentan cada uno, a fin de priorizar las necesidades más urgentes y darle respuesta oportuna, cuyos trabajos conllevan una inversión de 2 mil 78 millones de pesos en esta demarcación, beneficiando a 14,440 estudiantes y cientos de maestros, lo que impacta positivamente en la calidad de la educación, en el ámbito social y económico local. Además de la inversión en nuevos planteles, se contemplan RD$ 200 millones para los mantenimientos correctivos.

“En el marco del Plan 24/7, hoy venimos a desarrollar esta sesión de trabajo conjunta con las autoridades locales, el Alcalde, la señora Gobernadora, la Asociación de Padres y Amigos, la ADP y los contratistas, para dar seguimiento a la terminación de las aulas en este municipio, los mantenimientos preventivos y correctivos, como una prioridad del Gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, y siempre con la supervisión del Ministro Luis Miguel de Camps, qué están muy interesados en resolver el tema de las escuelas y el fortalecimiento de la educación”, expresó Herrera.

De su lado, el Alcalde Junior Santos, presentó un Plan de Desarrollo Urbanístico del Territorio, con miras a los próximos tres años, donde determinó la cantidad de aulas que necesita el municipio, así como la construcción de 10 politécnicos, por lo que agradeció la iniciativa del Ministerio de Educación a través de infraesteuctura Escolar y resaltó la importancia de asumir las directrices del presidente Luis Abinader, para trabajar como un sólo Gobierno.

«Nosotros hemos identificado obras escolares de administraciones anteriores iniciadas en terrenos y áreas no planificadas, lo que ha impedido su terminación y otras que su estatus obliga a ser reubicadas», indicó el ejecutivo municipal.

Entre los centros educativos intervenidos por Infraestructura Escolar figuran: la Escuela Rudy María Comas Bautista, Escuela Primaria Amín Abel Hasbún, Centro Educativo Las Mercedes, Juan Saltitopa, entre otros.

En tanto, la Gobernadora de la Provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, aseguró que como Gobierno, asumen el compromiso de darle respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía, en este caso en materia de aulas escolares, lo que aseguró contribuye a fortalecer el sistema educativo en el país, con espacios suficientes y adecuados para toda la comunidad educativa nacional.

En la jornada de trabajo conjunta desarrollada en la Alcaldía Municipal de Los Alcarrizos, estuvieron presentes además, Carlos Noe Zapata, encargado de supervisión de Infraestructura Escolar; Carlos Martinez, encargado de empoderamiento Social de la DIE; Osiris García, encargado de Mantenimientos Licitados; Eddy Chávez, director regional 15 del Ministerio de Educación; María Castillo, directora del Distrito Escolar 15-01; la presidenta municipal de la ADP, Génesis Santos; representantes de organizaciones sociales y líderes religiosos, entre otras personalidades.

