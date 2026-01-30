INFOTEP destaca crecimiento de su programa de Formación Virtual en el Día Mundial del Aprendizaje Digital

La institución supera las metas en modalidad virtual, con más de 34 mil participantes capacitados en 2025 y una creciente oferta digital accesible en todo el país
Santo Domingo. -En ocasión del Día Mundial del Aprendizaje Digital, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) destacó el crecimiento y el impacto de su oferta de capacitación virtual como una herramienta clave para democratizar el acceso a la formación técnico profesional en la República Dominicana.
A través de su plataforma Infotep Virtual (infotepvirtual.com), la institución ha consolidado un modelo de capacitación flexible e innovador que permite a miles de personas formarse desde cualquier lugar, eliminando barreras geográficas y de tiempo, y contribuyendo de manera directa al cierre de la brecha digital.
La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, resaltó que la formación virtual constituye un pilar fundamental en la transformación del modelo de capacitación.
“Estamos llevando la formación técnico profesional a cada rincón del país y en muchos lugares en extranjeros donde viven dominicanos, mediante herramientas digitales que permiten mayor acceso, flexibilidad y calidad. La virtualidad no solo amplía oportunidades, sino que fortalece las competencias que demanda la economía actual”, expresó.
De acuerdo con la Memoria Institucional 2025, el INFOTEP registró un total de 1 millón 27 mil 791 participantes en acciones formativas a nivel nacional.
En ese contexto, la modalidad virtual evidenció un desempeño destacado, con 41,976 participantes capacitados durante 2024 y 2025, superando significativamente la meta establecida.
Asimismo, se desarrollaron 1,168 acciones formativas en modalidad virtual, consolidando esta estrategia como una de las de mayor crecimiento dentro del sistema de formación técnico profesional.
El INFOTEP ha fortalecido su ecosistema digital mediante la implementación de recursos interactivos, metodologías innovadoras y acompañamiento docente en entornos virtuales, garantizando una experiencia de aprendizaje efectiva y alineada con los estándares internacionales.
Asimismo, la institución ha impulsado el acceso a contenidos digitales a través de su biblioteca virtual, que dispone de más de 180 materiales formativos, integrando herramientas de accesibilidad que favorecen la inclusión y el aprendizaje autónomo.
También el Observatorio de la Formación Técnico Profesional, herramienta, concebida como un mecanismo confiable de consulta para comunicadores, investigadores y tomadores de decisiones, facilita el acceso a información validada sobre sectores económicos, ocupaciones y niveles de empleabilidad.
Con estas acciones, el INFOTEP reafirma su compromiso de seguir ampliando su oferta de formación virtual, integrando nuevas tecnologías y contribuyendo al desarrollo de un capital humano más competitivo, en un entorno cada vez más digital e interconectado.
Ofertas virtuales más demandadas
La oferta de Infotep Virtual abarca una diversidad de programas orientados a responder a las demandas actuales del mercado laboral, especialmente en áreas vinculadas a la transformación digital.
Entre las capacitaciones más destacadas se encuentran las relacionadas con tecnologías de la información, como ofimática, manejo de herramientas digitales, soporte técnico, programación básica y desarrollo de habilidades digitales.
Asimismo, se incluyen programas en gestión empresarial, emprendimiento, contabilidad básica, administración, servicio al cliente y comercio, diseñados para fortalecer la productividad y competitividad de los participantes.
De igual manera, la plataforma ofrece formación en idiomas, habilidades blandas y competencias transversales, tales como comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo personal, fundamentales en entornos laborales modernos.
Esta variedad de opciones formativas permite a los participantes acceder a capacitación integral, flexible y adaptada a sus necesidades, consolidando a la modalidad virtual como una alternativa clave para ampliar oportunidades de inserción laboral y crecimiento profesional.
Día del Aprendizaje Digital
El Día Mundial del Aprendizaje Digital se celebra cada 19 de marzo, proclamado por la UNESCO para destacar el papel de la tecnología en la transformación educativa, fomentando la innovación, el acceso equitativo al conocimiento y el cierre de la brecha digital. Esta fecha promueve el uso seguro y efectivo de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo