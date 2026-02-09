Compartela

SANTO DOMINGO – Ante el reciente incremento en los precios de la carne de pollo y la preocupación externada por las amas de casa, el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), David Herrera Díaz, anunció una serie de medidas contundentes para estabilizar el mercado y asegurar que esta proteína llegue a bajo costo a todos los hogares dominicanos.

Medidas Inmediatas

Herrera Díaz informó que desde el pasado viernes se inició la distribución a nivel nacional de 1,750,000 libras de pollo, las cuales están siendo comercializadas a un precio preferencial de RD$55.00 la libra.

Esta intervención directa busca frenar la especulación y ofrecer un alivio económico inmediato a las familias de los barrios más vulnerables.

Suministro Internacional

Para robustecer la oferta, el director de Inespre detalló la logística de importación que se está llevando a cabo:

32 contenedores ya se encuentran en proceso de distribución.

70 contenedores adicionales han sido contratados y están en camino desde Brasil.

«Aquí va a haber pollo sin problemas. Todo esto responde a la preocupación del señor Presidente de que no falte esta proteína en la mesa de los dominicanos», afirmó Herrera Díaz.

