Inespre concluye Grandes Ferias Agropecuarias que beneficiaron a miles de dominicanos con productos a bajos precios para las cenas de Nochebuena y fin de año

Residentes de Villa Altagracia agradecen la realización de la feria y piden que se mantenga por lo menos una vez a la semana.

Villa Altagracia, San Cristóbal.- El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) concluyó este domingo las Grandes Ferias Agropecuarias, con las cuales benefició a miles de dominicanos con artículos de la canasta básica, como parte del programa Brisita Navideña que impulsa la Presidencia de la República, para que la población pudiera suplirse de alimentos a bajos precios para las cenas de Nochebuena y fin de año.

Durante el sábado 27 y el domingo 28, los villaaltagracianos se abastecieron de pollos, piernas de cerdo, arroz, aceite, azúcar, habichuelas, cebolla, ajo, plátanos, guandules, piñas, vegetales y otros rubros a precios asequibles,

permitiéndoles ahorrar y garantizar alimentos suficientes para sus hogares.

Las Grandes Ferias Agropecuarias se realizan desde finales del mes de noviembre por disposición del presidente Luis Abinader, como parte de las acciones del Gobierno para honrar su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a precios justos a productos de la canasta básica para los dominicanos.

El coordinador de las ferias, Edgar García Peralta, en nombre del director del Inespre, David Herrera Díaz, resaltó el impacto de estas plazas, que llevaron economía a los hogares con productos esenciales para las cenas de Nochebuena y de fin de año.

El funcionario destacó, además, el respaldo del presidente Abinader, señalando que su apoyo fue clave para el éxito de las Grandes Ferias Agropecuarias y de todos los proyectos que impulsa el Inespre en beneficio de la población.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de continuar trabajando para que en el año 2026 los consumidores sigan beneficiándose de los programas de bodegas móviles y mercados de productores.

Compradores resaltan los beneficios de la feria

Danilo Reyes, uno de los cientos de compradores que acudieron a este mercado, destacó los beneficios de la feria para la población, citando los bajos precios a los que adquirió los productos, y pidió que se mantenga por lo menos una vez a la semana en la localidad de la provincia San Cristóbal.

“Es una tremenda ayuda que el Gobierno le trae a este pueblo para que pueda comprar productos frescos y baratos; por eso le pedimos al presidente que deje esta feria por más tiempo, para que la gente se siga supliendo de estos productos que le caen muy bien al bolsillo por los buenos precios que tienen”, expresó.

En términos similares se refirió Anny Suero, ama de casa, que acudió a la plaza para suplirse de huevos, arroz, habichuelas, frutas y víveres.

“Muy buenos precios, el dinero rinde y para nosotras, las amas de casa, es una economía”, manifestó, al tiempo que pidió que la feria continúe realizándose por los beneficios que lleva a los sectores más vulnerables.

