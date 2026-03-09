Industrias San Miguel (ISM) lanza agua saborizada con gas Cool Heaven, una apuesta por la hidratación ligera y sin azúcar

Compartela

Este lanzamiento introduce una alternativa moderna que integra sabores tropicales y una gasificación equilibrada sin el aporte de azúcares ni calorías.



La propuesta se distingue por el uso de edulcorantes de alta tecnología y un diseño de envase optimizado que reduce el impacto ambiental.



Santo Domingo, 9 de marzo de 2026 – Industrias San Miguel (ISM) continúa diversificando su portafolio en la República Dominicana con la introducción de su más reciente innovación: agua saborizada con gas Cool Heaven.

Esta nueva propuesta surge como una respuesta directa a la evolución de los consumidores locales que buscan opciones refrescantes, con sabor y alineadas a un estilo de vida equilibrado.El nuevo producto llega al mercado con cuatro sabores: piña, coco, mandarina y sandía-limón.

Esta combinación busca ofrecer una experiencia refrescante y diferente dentro de la categoría, ideal para el consumo «on-the-go» y momentos de disfrute social.

Fiel a su filosofía de impacto positivo, ISM ha integrado este lanzamiento bajo estrictos estándares de sostenibilidad.

En este sentido, la empresa ha logrado optimizar sus empaques con una reducción del 11% en el peso de las tapas y una disminución promedio del 7% en las preformas. Estas acciones se ejecutan en colaboración con la asociación sin fines de lucro, NUVI, fortaleciendo la economía circular y reduciendo la huella ambiental de la operación.

Carlos Butrón, director comercial de ISM para República Dominicana, indicó que: «El lanzamiento de este producto responde a una clara evolución en el gusto del dominicano, quien hoy busca opciones más ligeras y equilibradas sin renunciar al sabor.

Hemos logrado el balance perfecto entre una gasificación refrescante y perfiles frutales, garantizando una experiencia cero azúcar y cero calorías que acompaña el ritmo de vida activo de nuestros consumidores.»Butrón también afirmó que con este lanzamiento no sólo se robustece la oferta de hidratación en el país, sino que también fortalece la cadena de valor de ISM.

Al incorporar esta nueva categoría, la empresa impulsa eficiencias operativas y genera nuevas oportunidades comerciales para sus socios y clientes.Con este lanzamiento, Industrias San Miguel reafirma su compromiso con la innovación constante y la salud del consumidor, ofreciendo una bebida que equilibra el bienestar con el placer de los sabores tropicales.

