Industrias San Miguel (ISM) es reconocida por su liderazgo y compromiso con el orgullo nacional bajo el sello “Hecho en RD”

Bajo el marco de la Ley 12-21, ISM consolida en Santiago Rodríguez una de las plantas más modernas y tecnificadas de la región, posicionándose como un referente de eficiencia y competitividad.

Con un 97% de talento dominicano, ISM sustenta más de 14,400 empleos entre directos e indirectos, fortaleciendo el orgullo nacional y la cadena de valor.

Santo Domingo, 26 de febrero de 2026 – En un acto protocolar que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) hizo entrega de un reconocimiento especial a Industrias San Miguel (ISM) para resaltar la trayectoria de la empresa como impulsora del sello “Hecho en RD” y su impacto determinante en el encadenamiento productivo nacional.

El galardón reconoce la operación de ISM, con una trayectoria de más de 20 años en el país, como un referente de excelencia que cumple con los estándares de calidad e innovación exigidos por el MICM. Al ser una de las industrias que porta con orgullo este distintivo, ISM ha demostrado que la producción local es un motor de desarrollo, generación de empleo y fortalecimiento de la cadena de valor en beneficio de todos los dominicanos.

Un motor industrial en la frontera

El impacto de ISM se sustenta en una infraestructura de clase mundial. Su planta ubicada en Santiago Rodríguez, una de las más avanzadas de la región, opera bajo el marco de la Ley de Desarrollo Fronterizo (Ley 12-21). Con 10 líneas de producción, ISM se consolida como líder en la distribución de bebidas no alcohólicas en el mercado nacional.

Este músculo operativo se traduce en bienestar social: actualmente, la empresa sostiene 3,400 colaboradores directos y 11,000 empleos indirectos, con el orgullo de que más del 97% de su talento es dominicano, reafirmando su papel como columna vertebral del empleo y la estabilidad económica en la zona fronteriza y el país.

«En Industrias San Miguel, portar el sello ‘Hecho en RD’ es un compromiso que asumimos con cada familia dominicana. Este reconocimiento del MICM nos impulsa a seguir siendo embajadores de nuestra industria. Creemos fielmente en el encadenamiento productivo como la clave para el desarrollo sostenible; por eso, cada producto que sale de nuestras plantas lleva consigo el esfuerzo, el talento y el orgullo de ser fabricado en esta tierra», afirmó Arturo Marroquín, Gerente General de ISM en República Dominicana.

Sobre el Sello «Hecho en RD»

Es un sello distintivo, único y diferenciado propiedad del MICM, el cual autoriza su uso a aquellas industrias que cumplen los requerimientos establecidos. Esta representación gráfica, mediante logotipo, identifica y reconoce los productos de manufactura local y zonas francas de la República Dominicana, posicionando la calidad nacional en mercados competitivos.

Con este acto, el MICM distingue a ISM como una organización que no solo produce en la República Dominicana, sino que promueve activamente el desarrollo industrial y el orgullo por lo hecho en el país.

