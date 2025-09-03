INDOTEL y Fedomu promoverán en alcaldías educación sobre telecomunicaciones y gestión de infraestructura

Compartela

Crearán un marco de cooperación para desarrollar iniciativas educativas dirigidas a autoridades municipales

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) firmaron un acuerdo de colaboración para promover la educación municipal sobre telecomunicaciones, gestión de infraestructura y la importancia del acceso a la conectividad a internet para reducir la brecha digital en el país.

Este acuerdo se enmarca en el cumplimiento de las resoluciones número 071-2021 y 145-2024 del Consejo Directivo del INDOTEL que establecen el desarrollo de iniciativas educativas dirigidas a alcaldes, regidores, directores distritales, vocales y representantes de la sociedad civil sobre temas clave como el espectro radioeléctrico, la instalación y retiro de infraestructura de telecomunicaciones en bienes de uso público.

El acuerdo fue rubricado por los presidentes de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, y de Fedomu, Nelson Núñez, quienes resaltaron que este compromiso busca también edificar a las autoridades locales sobre la eliminación de mitos sobre las radiaciones no ionizantes emitidas por el espectro radioeléctrico.

Gómez Mazara explicó que el INDOTEL tendrá a su cargo el diseño y ejecución de las charlas, así como la entrega de materiales educativos para que los gobiernos locales tengan informaciones claras y precisas sobre las telecomunicaciones y el despliegue de infraestructura.

“Entre las características fundamentales de este tipo de acuerdos está alcanzar un aspecto tan importante como el de lo educativo. Pero fundamentalmente hay ámbitos que es importante que nosotros conozcamos y que desarrollemos una toma de conciencia. Tiene que ver mucho con el tema del despliegue de infraestructura, que muchas veces genera dificultades en la operatividad entre las empresas y los prestadores de servicios, desmitificar algunos criterios respecto a las antenas, las valoraciones, que todavía en el siglo XX hay gente que hace una valoración equivocada de esa situación”, dijo.

Asimismo, puntualizó que es importante conocer, de forma administrativa, cuáles son los procedimientos legales para instalar y desinstalar ese tipo de infraestructura, que la gente lo necesita, en aspectos esenciales para concretar los esfuerzos del órgano regulador de las telecomunicaciones para democratizar el acceso a la Internet.

Mientras que, en sus palabras, el presidente de Fedomu, Nelson Núñez, afirmó que es un verdadero honor formalizar este acuerdo con el INDOTEL, con el objetivo de preparar a los alcaldes y técnicos en temas tan importantes para que puedan seguir mejorando en el ejercicio de sus funciones.

Además, indicó que este pacto tendrá varias etapas, que beneficiarán a ambas instituciones y por supuesto a la comunidad municipalista que se estará capacitando en materia de regulación de las telecomunicaciones.

“Con esta alianza Fedomu y el INDOTEL reafirman su compromiso con el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y la promoción de una ciudadanía capacitada sobre temas que impactan en la conectividad y la gestión responsable”, aseguró el también alcalde de Samaná.

Con este convenio Fedomu se compromete a facilitar la coordinación con las alcaldías, motivará la participación de los gobiernos locales y colaborará en la difusión de las campañas a través de sus canales de comunicación.

Además, ambas instituciones abordarán aspectos relacionados a ofrecer recomendaciones sobre los procesos administrativos para la instalación y retiro de infraestructura en bienes de uso público.

Asimismo, el documento contempla que cada institución deberá designar un enlace técnico en un plazo de cinco días laborables, quienes deberán reunirse dentro de los diez días siguientes a fin de iniciar los trabajos.

Por parte del INDOTEL acompañaron a Gómez Mazara la directora Administrativa de la institución, Mayra Cochón; la directora de Planificación Estratégica, Jarouska Cocco; la gerente de Asuntos Institucionales, Leslie Ann Thomas, y el director Jurídico, Domingo Rojas, mientras que la delegación de Fedomu estuvo integrada por su director ejecutivo, Félix Santos y el encargado de Planificación, Bienvenido Jiménez.

