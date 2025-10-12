INDOTEL y ABA anuncian campaña en EE. UU. enseñará a diáspora cómo enviar remesas sin pagar 1% de impuesto

Compartela

Capacitación iniciará a partir del 1 de noviembre en las sedes consulares de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Boston y Miami

Nueva York. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) iniciarán una campaña de educación financiera en los principales consulados dominicanos de Estados Unidos para orientar a la diáspora sobre el uso de transferencias bancarias digitales para evitar el pago tributario del 1% que se aplicará a los envíos de remesas en efectivo a partir de enero de 2026.

La capacitación comenzará el 1 de noviembre y se implementará en las sedes consulares de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Boston y Miami, con actividades de orientación que permitirán a los ciudadanos conocer y utilizar opciones digitales que no estarán sujetas al gravamen.

El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, junto a la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, en una actividad realizada en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York, donde explicó que esta iniciativa busca optimizar el uso digital para el envío de las remesas desde Estados Unidos hacia República Dominicana, promoviendo el acceso a canales más seguros, rápidos y económicos.

Dijo el 80 % de las remesas que recibe el país proviene de EE. UU., constituyendo un soporte esencial para miles de familias; sin embargo, gran parte de estos envíos todavía se realizan en efectivo físico, práctica que será gravada con el nuevo impuesto.

“El 40 % de los dominicanos que envía remesas en efectivo posee cuentas bancarias activas, pero apenas un 14 % utiliza medios digitales para realizar sus transferencias. Esta brecha representa un reto que se busca superar mediante estrategias de sensibilización y formación coordinadas entre el sector público y privado”, afirmó Gómez Mazara, al asegurar que esta formación permitirá esquivar ese gravamen en las remesas mediante transacciones digitales.

Agregó que “en coordinación con la Asociación de Bancos hemos diseñado un programa integral de formación en nuestros consulados de Estados Unidos, con el propósito de educar y capacitar a nuestros compatriotas para que adopten transacciones digitales y eviten el cobro de ese 1 %, que afectará directamente a sus familias en el país”.

Con esta estrategia, INDOTEL y ABA buscan mitigar el impacto económico del nuevo impuesto que impondrá Estados Unidos de un 1 % de impuesto a las remesas, así como fortalecer la inclusión financiera y modernizar los canales de transferencia de recursos hacia el país, generando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en estas operaciones.

