INDOTEL pone en circulación primeros cuentos dominicanos para concientizar a niños y niñas sobre uso responsable de la tecnología

Iniciativa forma parte del programa «Click Seguro 360» sobre ciberseguridad para niños, niñas, adolescentes y Control Parental 360



Santo Domingo. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, y la primera dama de la República, Raquel Arbaje, encabezaron la puesta en circulación de los primeros cuentos dominicanos sobre ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes, de la escritora Anya Damirón, en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025).

La actividad, realizada en el Teatro Nacional de Santo Domingo, ante cientos de estudiantes de diferentes centros educativos, forma parte del proyecto institucional «Click Seguro 360» sobre ciberseguridad para niños, niñas y adolescentes, y Control Parental 360, que tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para la protección digital de la niñez y fomentar un uso consciente y seguro de las plataformas digitales.

Gómez Mazara destacó la importancia de la implementación de este tipo de iniciativas para contribuir en la protección de la niñez en el ciberespacio y responde a la necesidad de orientar a las familias dominicanas sobre el uso responsable de las tecnologías.

“Qué bueno que la tecnología nos conduce a la ilusión, pero qué bueno también que hagamos el esfuerzo como institución en el interés de establecer las bases para un cuidado efectivo y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes con los riesgos que implica la ciberseguridad”, puntualizó el funcionario.

De su lado, la primera dama y presidenta del Gabinete de la Niñez y adolescencia en República Dominicana, Raquel Arbaje, motivó a los jóvenes a hacer un uso productivo de las tecnologías y fomentar la lectura como eje transversal de la vida educación.

“Cuando leemos un libro, vivimos al mismo tiempo que los amigos que encontramos en las páginas, instalándose en nuestro cerebro una serie de palabras y de emociones que despiertan la creatividad para ser profesionales más competentes”, expresó Arbaje.

Los cuentos, de la autoría de la escritora Anya Damirón, “Pantallas en la Granja” y “Tren de la Diversión” fueron presentados a cientos de niños, niñas y adolescentes, quienes, emocionados, escucharon los relatos creativos y accesibles que ofreció el primer cuentacuentos sobre ciberseguridad, con el propósito de transmitir valores de cuidado, confianza y conciencia en el uso de la tecnología.

En el acto estuvieron presentes Julissa Cruz, directora ejecutiva del órgano regulador de las telecomunicaciones; Fausto Rasario Adamés, miembro del Consejo Directivo; la directora de Protección al Usuario, Carolina García, entre otros invitados espaciales.

