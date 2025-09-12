INDOTEL es reconocido por aplicar Política de Compras Verdes

Compartela

La institución recibió el galardón por implementar criterios de sostenibilidad en sus procesos de compras

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) fue reconocido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la correcta aplicación de la Política de Compras Verdes en sus procesos administrativos y de adquisiciones bienes y servicios.

La entrega del reconocimiento se realizó en el marco del “1er Foro de Contrataciones Públicas: transformando la compra pública en bienestar para la gente”, un espacio de diálogo que reunió a instituciones públicas, especialistas y representantes de diversos sectores para abordar los retos y avances en la modernización de la compras públicas en el país.

El reconocimiento fue recibido, en representación del INDOTEL y su presidente, Guido Gómez Mazara, por la directora de Licitaciones y Contratos Públicos, Ruth Henríquez, acompañada de colaboradores de la institución.

Esta distinción resalta los esfuerzos que se han venido desarrollando en el órgano regulador de las telecomunicaciones para integrar prácticas de consumo responsable y sostenible dentro de los procesos de contrataciones de la entidad.

La Política de Compras Verdes constituye un instrumento que busca orientar a las instituciones estatales hacia la incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en la adquisición de bienes, servicios y obras. Su correcta aplicación permite reducir impactos negativos en el entorno, fomentar la eficiencia en el uso de recursos y promover un mercado más responsable.

El foro, organizado por la DGCP, contó con la participación de instituciones estatales, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil, y tuvo como objetivo resaltar la importancia de la compra pública como herramienta para impulsar políticas de inclusión, innovación y sostenibilidad.

