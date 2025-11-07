INCART informa iniciará este viernes prestación completa de sus servicios

Compartela

La directora del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), doctora Bianny Rodríguez Valdez, informó que este viernes iniciará la prestación completa de sus servicios y operaciones en horario regular, tras culminar con éxito los trabajos finales del nuevo sistema de cableado eléctrico del centro.

Expresó que durante los últimos cuatro días, un equipo de ingenieros y técnicos electromecánicos trabajó de manera continua las 24 horas en la instalación y ajuste del sistema, garantizando condiciones óptimas para el funcionamiento estable y seguro de todas las áreas del hospital.

De acuerdo con los contratistas responsables, los últimos detalles técnicos se encuentran en ejecución, con el objetivo de asegurar la entrega formal del sistema eléctrico y permitir la reanudación normal de las jornadas médicas y asistenciales, resaltó.

Igualmente, la doctora Rodríguez Valdez agradeció la comprensión, paciencia y apoyo de los pacientes, familiares y colaboradores durante este proceso, al tiempo de reconocer el respaldo del Servicio Nacional de Salud (SNS), “Cuyo acompañamiento técnico y operativo ha sido clave para lograr la pronta recuperación del sistema”, significó.

El Incart reafirmó su compromiso con la calidad, seguridad y continuidad de la atención oncológica, garantizando a la población un servicio estable y humanizado, acorde de su misión institucional.

