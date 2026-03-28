Inaugurarán este miércoles segunda etapa de malecón de Santo Domingo Este.

Santo Domingo Este, martes 19 de mayo.-El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo,
David Collado, inaugurarán este miércoles, en la tarde, la segunda etapa de la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, intervenido con una inversión de RD$314,411,200.
El acto inaugural está pautado para las 3:30 de la tarde, donde estarán presentes, además del
presidente Abinader y el ministro Collado las autoridades municipales y provinciales, así como otros funcionarios y personalidades del país.
Con esa segunda etapa se concluye la intervención total del malecón de ese pujante municipio, que requirió una inversión total de RD$685,261,126.
El proyecto consiste en proveer un espacio de esparcimiento en todo el litoral marino de la avenida España, comprendido desde las instalaciones de la Marina de Guerra hasta la autopista Las Américas, con una longitud total de 4.1 kilómetros del litoral, más de 237,734 metros cuadrados de parque natural.
Esta intervención estuvo dividido en 2 etapas que incluyen: la construcción urbanística de aceras-ciclovía en el sentido sur, construcción de caminos internos, acondicionamientos de isletas centrales, ampliaciones e instalaciones de 11 áreas de estacionamientos, construcciones de 8 microacentos (áreas de plaza recreativas), confecciones de mobiliarios urbanos, paisajismo, instalaciones sanitarias (drenajes pluvial) e instalaciones eléctricas exterior.
El ministro Collado realizó este martes una visita de supervisión en la importante obra, que se convertirá en una verdadera atracción para turistas y residentes en el municipio de Santo Domingo Este.
«Esto es parte del amplio programa de recuperación de espacios públicos y malecones que estamos llevando a cabo desde el ministro de Turismo», dijo el funcionario.
«Mañana, cuando el presidente Luis Abinader deje inaugurada esta gran obra, iniciará un antes y un después en todo este frente marino para beneficio de los residentes en Santo Domingo Este y los turistas que lo visiten», indicó al ministro Collado a los periodistas mientras recorría en malecón.
NC