Compartela

Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) informó que su personal de la Dirección de Transformación Digital participó en un programa de capacitación orientado a implementar, por primera vez en el país, un avanzado modelo de gestión de proyectos tecnológicos. Con esta iniciativa se busca elevar la calidad de los servicios que reciben los niños y niñas de familias vulnerables en la República Dominicana.

El proyecto es parte del proceso de modernización tecnológica y de gestión de proyectos que impulsa la gestión de la directora ejecutiva del INAIPI, Josefa Castillo Rodríguez.

La institución explicó que este entrenamiento fortalece la eficiencia y la transparencia en sus operaciones, al tiempo que garantiza que cada proyecto tecnológico aporte valor a la misión de atender a la primera infancia.

De esta manera, el INAIPI transita de ser un ente reactivo a convertirse en una institución estratégica, capaz de anticipar y dar respuesta a eventos y necesidades en materia tecnológica.

“Con esta consultoría se crearon procesos estandarizados y un ciclo de vida de proyecto formal. Esto significa que todos los proyectos se gestionarán de manera uniforme, con los mismos estándares de calidad y control”, establecidos en el OPM3 del PMI, destacó la entidad.

La consultoría estuvo coordinada por el Departamento de Proyectos Digitales de la Dirección de Transformación Digital del INAIPI y fue impartida por la firma HPG Servicios Empresariales.

Los conocimientos adquiridos por el equipo técnico, durante este programa de capacitación, convertirán sin lugar a dudas al INAIPI en un referente dentro del sector público, en materia de gestión de proyectos tecnológicos.

“El proceso permitirá a la Dirección de Transformación Digital evolucionar de un modelo de gestión de proyectos operativos a uno estratégico tecnológico. La consultoría se enfocó en la definición y estructuración del nuevo modelo, dejando su ejecución y sostenimiento en manos de la institución. Durante la misma se realizó el diagnóstico de la situación inicial del departamento de proyectos digitales, el diseño de procesos, la elaboración de una hoja de ruta y la capacitación del equipo interno para su implementación futura inmediata”, agregó el comunicado.

Asimismo, el entrenamiento sentó las bases técnicas, metodológicas y estratégicas necesarias para elevar el nivel de madurez en la gestión de proyectos tecnológicos del INAIPI, alineándolo con el modelo OPM3 del PMI (Según sus siglas en inglés, Project Management Institute).

Escrita Por