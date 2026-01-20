Compartela

Ese servicio permite detectar y atender condiciones de salud que pueden afectar el bienestar de los alumnos y limitar su aprendizaje

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fortaleció su servicio de otorrinolaringología con la incorporación de nuevos equipos tecnológicos, como parte de su estrategia de salud integral orientada a mejorar el aprendizaje y favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público.

El INABIE destacó que ese servicio permite detectar, evaluar y dar seguimiento oportuno a afecciones de la nariz, oído y garganta, condiciones que puedan afectar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.

Al referirse a la importancia de esta iniciativa, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, destacó que las atenciones de salud forman parte de las políticas de bienestar que respaldan la permanencia escolar.

“Los servicios de salud que brindamos, al igual que la alimentación escolar, contribuyen a crear las condiciones necesarias para que los estudiantes permanezcan en las aulas, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno en materia educativa”, afirmó.

Al valorar el impacto de este servicio en las familias beneficiadas, Máxima Julissa Guerrero, madre de una estudiante y tía de otra atendidas en la sede del INABIE, agradeció a esa institución por la ayuda en la identificación y el tratamiento de las dificultades auditivas de las alumnas.

“Desde que llegamos al INABIE el trato ha sido excelente. A mis niñas les dieron los aparatitos para que pudieran escuchar mejor y, además, recibieron otros servicios como atención visual y odontológica. Como madre me siento bendecida y muy agradecida, porque mis niñas ahora están tranquilas, confiadas y felices”, expresó Guerrero.

La institución informó que las consultas de otorrinolaringología se realizan en los consultorios de la sede del INABIE, los martes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los miércoles de 1:00 a 4:00 de la tarde.

Evaluaciones especializadas

El INABIE explicó que el proceso de atención inicia con una valoración clínica especializada en otorrinolaringología, realizada durante jornadas de salud o consultas programadas, donde se evalúan condiciones frecuentes como hipoacusia, otitis recurrente o crónica, acúfenos, vértigo, trastornos del lenguaje asociados a déficit auditivo, obstrucción nasal crónica, amigdalitis recurrente y apnea del sueño, entre otras afecciones.

Indico que, de acuerdo con los hallazgos clínicos, a los estudiantes se les indican pruebas diagnósticas complementarias, entre ellas otoscopía y microscopía ótica, audiometría tonal y logo audiometría, y a los mayores de cinco o seis años de timpanometría, pruebas vestibulares en casos de alteraciones del equilibrio, y evaluaciones del habla y lenguaje cuando se identifica impacto en la comunicación.

Fortalece con nuevos equipos

Como parte del fortalecimiento del área de Salud Auditiva, el INABIE incorporó nuevos dispositivos y equipos tecnológicos más avanzados, que permiten realizar estudios especializados.

Asimismo, ha ampliado la colocación de audífonos de mayor nivel tecnológico y más especializados, dirigidos a niños con condiciones auditivas complejas, como parte de las nuevas estrategias implementadas para mejorar la calidad del servicio.

Este servicio, al igual que todas las atenciones de salud que brinda el INABIE a los estudiantes del sistema educativo público, se ofrece de manera gratuita, como parte del compromiso institucional de garantizar el acceso equitativo a servicios de salud integral.

Con esta iniciativa, el INABIE reafirma su compromiso de ofrecer atenciones de salud oportunas, especializadas y gratuitas, contribuyendo a la detección temprana de condiciones que inciden directamente en el rendimiento académico, la permanencia escolar y el bienestar integral de los estudiantes del sistema educativo público.

