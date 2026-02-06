IIBI e INABIE firman convenio para fortalecer la calidad e inocuidad del alimento escolar

Compartela

Santo Domingo, R.D., 06 de febrero de 2026. – El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer los controles de calidad e inocuidad de los alimentos que forman parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en beneficio de miles de estudiantes del sistema educativo público.

Mediante este acuerdo, el IIBI brindará apoyo científico y técnico al INABIE a través de servicios especializados de análisis de laboratorio, garantizando que los alimentos suministrados por los proveedores del PAE cumplan con las normativas nacionales en materia de calidad nutricional e inocuidad alimentaria.

Como parte del convenio, el IIBI pondrá a disposición su capacidad técnica y científica, incluyendo sus laboratorios de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, cromatográficos y sensoriales, así como su personal especializado, para realizar evaluaciones periódicas y eventuales en centros de operación de proveedores y centros educativos.

Asimismo, el acuerdo contempla el desarrollo de nuevos productos destinados al Programa de Alimentación Escolar, con el propósito de diversificar los menús y priorizar el uso de materias primas de origen local, contribuyendo al fortalecimiento de la producción nacional y a una alimentación más variada y balanceada para los estudiantes.

La firma del convenio estuvo encabezada por el director ejecutivo del IIBI, Osmar Olivo, y el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad en el programa.

El acuerdo también establece que, en caso de que el IIBI desarrolle nuevas tecnologías o técnicas aplicables a la elaboración de productos del PAE, estas podrán ser ofrecidas al INABIE para fines de transferencia de conocimiento, contribuyendo a la mejora continua del programa.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso con la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes, así como con el fortalecimiento de políticas públicas sustentadas en la ciencia, la calidad y la innovación.

Sobre el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)

El Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) es una entidad pública sin fines de lucro, adscrita al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), dedicada a fortalecer la competitividad industrial dominicana mediante la ciencia aplicada.

Fundado originalmente como INDOTEC en 1973 y transformado en IIBI mediante el Decreto 58-05 del 10 de febrero de 2005, desarrolla investigaciones en biotecnología, transferencia tecnológica y servicios de análisis de laboratorios acreditados, además de ofrecer consultorías técnicas y programas de capacitación.

Con sede en Santo Domingo, el IIBI cuenta con laboratorios de microbiología, química, cromatografía, ensayos físicos y mineralogía, así como unidades especializadas en biotecnología vegetal, innovación industrial, farmacéutica y medioambiental, orientadas a impulsar procesos y productos de calidad en los sectores de la salud, el medioambiente y la industria nacional.

Escrita Por