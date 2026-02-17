IDOPPRIL y DIDA firman acuerdo en favor de clase trabajadora y SDSS

Compartela

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención, orientación y defensa de los derechos de las personas trabajadoras y mejorar los servicios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

El director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos Tejada, firmó el acuerdo junto a su homólogo de la DIDA, Elías Báez de los Santos.

El mismo contempla una agenda conjunta para la educación y capacitación técnica, la organización de congresos y actividades formativas de alcance nacional e internacional. Además, el desarrollo de campañas de sensibilización y la producción de materiales educativos dirigidos a trabajadores y empleadores.

Durante el acto, el Dr. Burgos destacó que esta alianza “fortalece la capacidad institucional para prevenir riesgos laborales, garantizar prestaciones oportunas y promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo basada en la cooperación y el conocimiento técnico”.

De su lado, el director general de la DIDA valoró la iniciativa. Afirmó que el acuerdo representa “un paso concreto hacia una mayor articulación del sistema, donde la prevención, la información, la educación y la defensa de derechos se desarrollan de manera coordinada, con el trabajador en el centro de la gestión pública”.

Asimismo, el titular de la DIDA subrayó que la coordinación interinstitucional es esencial en materia de riesgos laborales, accidentes y enfermedades profesionales, ya que permite ofrecer respuestas oportunas y eficaces en beneficio de la población afiliada.

El acuerdo también contempla la optimización de los mecanismos de coordinación para la gestión y seguimiento de casos vinculados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL). Esto incluye protocolos de derivación y acompañamiento jurídico-técnico, orientados a garantizar una protección efectiva de los derechos de los trabajadores.

También pactaron la creación de un Observatorio Interinstitucional sobre Seguridad Social y Riesgos Laborales, que generará informes periódicos, indicadores técnicos y recomendaciones para fortalecer la cultura preventiva y la mejora continua del sistema.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones en favor de la protección integral de la clase trabajadora.

Acompañaron al Dr. Burgos el señor Juan Brito, asesor de la Dirección Ejecutiva; la doctora Érika Moreno, directora de Salud; Dra. Francis Brito, directora de Prevención; el ingeniero José Alejandro Alejo, director de Servicio al Usuario; y la licenciada Omayra Melo, en representación de la Dirección Legal.

Por la DIDA participaron, además, Bernardo del Carmen, coordinador del despacho general; Marlen Bereoa, directora Jurídica; Julissa Magallanes, directora de Promoción y Capacitación; Joandel Marte, encargado de Promoción, y Jéssica Cruz, asistente del director general.

