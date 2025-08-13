IDOPPRIL estrena nueva oficina de servicios en Santo Domingo Este⁣

Compartela

Doctor Agustín Burgos afirma más de 350,000 trabajadores se beneficiarán con la apertura de este moderno espacio de atención.⁣

⁣

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), doctor Agustín Burgos, dejó inaugurada la nueva oficina de servicios de la institución en Santo Domingo Este, a beneficio de la clase trabajadora de ese pujante municipio.⁣

⁣

El funcionario dijo que el nuevo espacio para atender a los afectados de accidentes laborales se suma a una amplia red de prestadores de servicios de salud. Los mismos están distribuidos a nivel nacional y brindan cobertura sanitaria al 100 % para todos los requerimientos de los asegurados.⁣

⁣

«En el IDOPPRIL trabajamos para garantizar la cobertura a nivel nacional en cada uno de los renglones de salud que sean requeridos por nuestros afiliados con lesiones por accidentes laborales”, manifestó.⁣

⁣

Asimismo, Burgos informó que en esta gestión han logrado reducir el tiempo de pago a los afiliados por concepto de reembolso de la compra de medicamentos recetados para su tratamiento.⁣

⁣

El director del IDOPPRIL añadió que con esta nueva oficina moderna se beneficiarán más de 350,000 empleados que cotizan en el Seguro de Riesgos Laborales (SRL) del citado municipio. También se abarcará al Gran Santo Domingo, donde converge más del 50 % de los afiliados que cotizan en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).⁣

⁣

Explicó que, a medida que crece la formalidad, también lo hacen el desarrollo y, sobre todo, la cobertura en servicios a los empleadores y trabajadores.⁣

⁣

«Del 2020 a la fecha, como IDOPPRIL hemos recibido más de 10,000 eventos de accidentes laborales y enfermedades profesionales correspondientes a esta demarcación», señaló Burgos. «Por eso, la importancia de inaugurar una oficina en esta localidad», agregó.⁣

⁣

También reveló que dicha instalación brindará el 90 % de los servicios que se ofrecen en la sede central de la entidad aseguradora.⁣

⁣

Especificó que los colaboradores que trabajarán en el referido espacio fueron trasladados de la sede central del IDOPPRIL en un 90 % o 95%, pero que provienen de Santo Domingo Este. «Por lo cual, no estamos incrementando gastos, sino aumentando servicios y cercanías», aclaró. ⁣

⁣

El funcionario reveló que su visión al llegar a la institución, «y que ha sido impregnada en nuestro equipo de trabajo», está dirigida en un eje central, que es la prevención.⁣

⁣

«A medida que podamos desarrollar con los empleadores que el trabajador se sienta en un ambiente saludable, vamos a impactar el que no ocurran accidentes ni enfermedades laborales, sino también en la economía de esta empresa, de ese empleador y de ese usuario», declaró.⁣

⁣

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del ministro de Trabajo, Eddy Olivares. Expresó que Santo Domingo Este es una representación auténtica del servicio que brinda el IDOPPRIL, porque allí reside la mayor cantidad de usuarios de este servicio de todo el país, en función de la división territorial. ⁣

⁣

Tras la inauguración, los asistentes realizaron un recorrido por toda la estructura para conocer a profundidad la labor que allí se desarrolla.⁣

⁣

La nueva oficina del IDOPPRIL quedó abierta para los asegurados desde este martes 12 de agosto, en Plaza Ozama, específicamente, en la avenida Sabana Larga, esquina José Cabrera, frente a la Clínica La Altagracia, en Santo Domingo Este.

Escrita Por