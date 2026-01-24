Iberia y Mitur llegan a un acuerdo para aumentar en un 30 % los vuelos a República Dominicana en 2026

Compartela

Madrid, España, 24 de enero. -La aerolínea española Iberia y el Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR) acordaron reforzar la conectividad aérea entre España y Quisqueya, lo que permitirá incrementar en un 30 % los vuelos hacia el país caribeño a partir de 2026.

El anuncio fue realizado por la viceministra de Fomento del Mitur, Tammy Reynoso, quien explicó que, de cara a 2026, Iberia alcanzará un récord histórico de conectividad entre República Dominicana y Europa, al operar dos vuelos diarios, equivalentes a 14 frecuencias semanales.

“Esta operativa supondrá, en el conjunto del año, una capacidad cercana a los 280,000 asientos puestos a disposición de los clientes, lo que representa un crecimiento de más del 12 % respecto a las cifras registradas en 2025. De esta manera, podemos seguir trabajando de la mano entre el sector público y privado para incrementar la llegada de turistas a República Dominicana y mejorar nuestra conectividad aérea”, enfatizó la funcionaria.

Iberia informó que la ruta entre España y República Dominicana se opera con aviones de última generación, garantizando altos estándares de eficiencia y confort.

Entre los modelos utilizados se encuentran el A330-300, con capacidad para 292 pasajeros en las cabinas Business, Turista Premium y Turista; el A330-200, con capacidad para 288 pasajeros en cabinas Business y Turista; y el A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros en configuración Business y Turista.

Este acuerdo es resultado de las conversaciones y negociaciones sostenidas por el Ministerio de Turismo durante su exitosa participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, España, donde se alcanzaron cifras récord en compromisos de inversión para República Dominicana.

Escrita Por