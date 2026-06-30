Hospitales de la Red Pública disponen de 300 camas para atención en salud mental

La cifra se alcanzó con la apertura de la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Municipal Armida García, en La Vega
La meta del SNS es alcanzar las 500 camas especializadas al cierre de 2026
El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó que la Red Pública de Servicios de Salud alcanzó las 300 camas destinadas a la atención en salud mental, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sanitario y avanzando hacia la meta de disponer de 500 camas especializadas al finalizar el año 2026.
El anuncio fue realizado durante la inauguración de la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Municipal Armida García, en la provincia La Vega, donde fueron habilitadas nuevas camas para ampliar la atención a pacientes con trastornos mentales que requieren manejo especializado.
Landrón destacó que la expansión de estas unidades forma parte de la estrategia del SNS para fortalecer la red de servicios de salud mental, garantizando una atención más oportuna, digna, humanizada y de calidad en todo el territorio nacional.
«Hace apenas dos meses, desde el Palacio Nacional asumimos el compromiso de entregar 500 camas en Unidades de Intervención en Crisis. Hoy damos un paso trascendental al dejar en funcionamiento, aquí en el Hospital Armida García, la cama número 300 para la atención en salud mental», expresó.
Asimismo, reiteró que «alcanzar las 300 camas representa un hito para la Red Pública de Salud y nos acerca al objetivo de contar con 500 camas especializadas antes de concluir el año 2026, ampliando las oportunidades de atención para quienes más lo necesitan».
Con esta incorporación, la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Municipal Armida García incrementa significativamente su capacidad de atención, beneficiando tanto a los residentes de La Vega como a pacientes referidos desde provincias cercanas.
La ampliación de la red de salud mental busca garantizar que las personas con condiciones de salud mental reciban atención integral dentro del sistema público, reduciendo los tiempos de espera, fortaleciendo la respuesta hospitalaria y contribuyendo a una atención más accesible y especializada para toda la población.