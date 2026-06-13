Hospital Traumatológico de Higüey reduce a cero los referimientos de pacientes con trauma y fortalece la atención en la región Este

El director del Hospital Traumatológico Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, doctor Luis Espinosa, destacó que este centro, construido como parte de la Red Nacional de Trauma, ha logrado reducir a cero los referimientos de pacientes politraumatizados desde la provincia La Altagracia y gran parte de la región Este hacia hospitales de Santo Domingo.
Explicó que el centro brinda cobertura a toda la región Este, ofreciendo soporte a las provincias de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, así como a las localidades de Verón y Miches. Recordó que, antes de su apertura, La Altagracia era la segunda provincia que más pacientes refería, principalmente hacia los hospitales Darío Contreras y Ney Arias Lora.
Indicó que el hospital, de tercer nivel y alcance nacional, dispone de nueve camas de cuidados intensivos, 25 de hospitalización, nueve de preparación prequirúrgica y tres quirófanos, además de modernos equipos de diagnóstico, entre ellos un resonador magnético de 1.5 teslas, tomografía computarizada y equipos de rayos X.
“Un paciente politraumatizado que llega a nuestro hospital tiene un 98 % de probabilidad de preservar su vida gracias al equipamiento, los protocolos de atención y el personal altamente calificado”, afirmó.
Precisó que el centro atiende entre 30 y 33 pacientes accidentados cada día y resaltó que uno de sus principales atributos es la rapidez en la atención.
Espinosa señaló que la alta demanda de servicios en esta zona fue una de las principales razones para la construcción del hospital, debido al intenso flujo vehicular de la Autopista del Coral y de otras importantes vías, como las carreteras Macao–Bávaro y Hato Mayor–San Pedro de Macorís.
Asimismo, explicó que, tras el ingreso de un paciente con trauma, durante las primeras 24 horas se gestionan los materiales de osteosíntesis requeridos; entre las siguientes 24 y 48 horas se realiza la cirugía y, por lo general, alrededor del cuarto día el paciente recibe el alta médica. Destacó que esta dinámica asistencial permite una rápida recuperación, reduce el tiempo de hospitalización, favorece la rotación de camas y garantiza una respuesta oportuna a la demanda.
El doctor Luis Espinosa recordó que, antes de la apertura del Hospital Traumatológico de Higüey, los pacientes de La Altagracia y otras localidades del Este debían ser trasladados hasta Santo Domingo en recorridos de dos o tres horas, tiempo que podía comprometer la vida de una persona politraumatizada. Resaltó que hoy el centro ofrece en un mismo lugar estudios diagnósticos y atención especializada, evitando referimientos a otros hospitales y aumentando significativamente las probabilidades de supervivencia y recuperación.
El especialista explicó que la Red Nacional de Trauma mantiene comunicación permanente entre los hospitales traumatológicos del país para facilitar el traslado de pacientes cuando un centro alcanza su capacidad de respuesta.
El director informó que el hospital también brinda atención a los turistas que visitan Bávaro y Punta Cana, y señaló que desde su apertura se ha intervenido quirúrgicamente a unos 116 visitantes extranjeros.
Finalmente, exhortó a la población a prevenir los accidentes de tránsito utilizando siempre el cinturón de seguridad, asegurando a los niños menores de seis años en sus sillas de retención infantil y utilizando cascos de protección certificados en el caso de los motociclistas, quienes representan una proporción importante de los pacientes atendidos en los hospitales traumatológicos.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Matinal 5.