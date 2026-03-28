Hipólito Mejía apoya proceso de transformación y mecanización iniciado en Agricultura. Realiza visita de cortesía al ministro Oliverio Espaillat

Santo Domingo, RD.– El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dio su apoyo al proceso de transformación y mecanización iniciado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, a quien visitó en su despacho para intercambiar impresiones y conocer los avances del sector.
Durante la reunión, ambos coincidieron en que la República Dominicana cuenta en la actualidad con una producción suficiente de los principales rubros que componen la canasta familiar, lo que refleja el fortalecimiento del sector agropecuario en los últimos años.
Posteriormente, realizaron un recorrido por distintas áreas del Ministerio, donde conversaron con directivos y técnicos, quienes destacaron el crecimiento sostenido de la producción agrícola, especialmente en el cultivo de plátano en la región Sur del país.
El ministro Oliverio Espaillat reiteró su compromiso de continuar apoyando a los productores nacionales, asegurando las facilidades necesarias para impulsar la productividad y el desarrollo del campo dominicano.
De su lado, el expresidente Hipólito Mejía resaltó el esfuerzo de los profesionales agrícolas a quienes elogió por el trabajo que han venido realizando en procura de garantizar que haya alimentos en todo el país.
Asimismo, se destacó que el consumo de plátano se sustenta en gran medida en las regiones Noroeste y Sur, donde solo entre las provincias de San Juan y Elías Piña se registran unas 10,000 tareas sembradas bajo sistemas de riego y alta densidad.
En cuanto a otros cultivos, se informó que el país mantiene altos niveles de producción de yuca, batata, yautía y piña, alcanzando esta última unas 26,000 tareas sembradas.
Este encuentro reafirma el compromiso del ministro Espaillat, a fin de contribuir con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la agricultura dominicana.