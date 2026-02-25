Hermandad de Veteranos y Asistensi presentan Programa 2026 de Salud y Bienestar con amplia participación de veteranos.

Compartela

La Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en alianza estratégica con Asistensi, presentó oficialmente el Calendario de Actividades de Salud y Bienestar 2026, un programa anual orientado a fortalecer la calidad de vida de los veteranos y sus familias. La Dra. Nildre Cotes, Directora de Asistensi, tuvo a su cargo la exposición del programa, resaltando su enfoque preventivo, educativo y comunitario, con actividades pautadas el último martes de cada mes en áreas como nutrición, movilidad, salud cardiovascular, bienestar emocional, osteoporosis, diabetes, prevención oncológica y una Feria de Bienestar de cierre anual.

El acto de apertura fue encabezado por el Presidente de la Hermandad, Mayor General (R) Valerio Antonio García Reyes, ERD, quien reafirmó el compromiso institucional con el bienestar integral de los veteranos. Informó además sobre próximos acuerdos estratégicos que ampliarán la cobertura de medicamentos y atenciones médicas, y anunció que se encuentra en proceso de habilitación una Sala de Escucha para atención en salud mental, destinada a ofrecer orientación y apoyo profesional especializado.

En el marco del lanzamiento, la Dra. Idalina Paulino, Nutricionista, impartió la charla “Hábitos Saludables”, enfocada en la importancia de una alimentación equilibrada, la adecuada hidratación y prácticas sencillas que contribuyen a mejorar la energía y la calidad de vida en la etapa adulta mayor.

Durante el encuentro se realizó la entrega de equipos de higiene personal, gotas oftálmicas y otros insumos de apoyo a la salud, como parte del compromiso de brindar soluciones concretas a necesidades inmediatas de los veteranos.

La actividad contó con la presencia de más de cien veteranos, quienes participaron activamente en la jornada, consolidando el eje estratégico institucional de Salud, Medicina y Equipos y reafirmando una cultura de prevención, autocuidado y acompañamiento integral que honra con hechos la trayectoria de quienes sirvieron a la Patria.

