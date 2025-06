Héctor Guzmán advierte queel problema del tránsito en el país no se resuelve con nuevas medidas , sino aplicando las existentes

Compartela

Santo Domingo, RD. – El vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, calificó como mas de lo mismo el nuevo plan de reorganización del tránsito que pretende implementar el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Guzmán, quien participó en distintas administraciones municipales de la capital, recordó que el problema del tránsito en el país no se resuelve con nuevas normas, sino aplicando las existentes. “Tenemos más de 20 años con regulaciones que no se cumplen; si no se hacen cumplir las normas actuales, agregar más disposiciones no resolverá nada”, expresó.

El dirigente político citó como ejemplo las disposiciones vigentes que prohíben el parqueo en importantes avenidas como la 27 de Febrero y la Winston Churchill, entre otras vias , las cuales, pese a las restricciones, permanecen ocupadas por vehículos a diario, incluso de instituciones públicas. “¿Cómo es posible que los mismos organismos estatales violen sus propias normas?”, que vamos a resolver con el motoconcho ? cuestionó.

Guzmán también criticó la falta de planificación previa y la ausencia de consultas con los sectores que serán impactados por las medidas , como los comerciantes y residentes de las zonas intervenidas. A su juicio, cualquier cambio de dirección o modificación de rutas debe ser socializado con la ciudadanía y acompañado de planes pilotos que permitan su adecuada adaptación.

“El verdadero problema es la falta de un sistema eficiente de transporte colectivo público y privado, asi como invertir en traladar las paradas de autobuses, enfrentar la demanda de parqueos y aplicar las normas municipales viegentes en materia de uso de suelo y vial. . La gente compra vehículos porque no tiene otra alternativa para trasladarse de forma cómoda, segura y puntual”, señaló, al tiempo de advertir que sin resolver esta raíz del problema, cualquier medida será insuficiente.

Finalmente, Héctor Guzmán insistió en que se requiere autoridad y voluntad real para aplicar las normas, al tiempo que llamó al Gobierno a priorizar al ciudadano y no solo a los vehículos en su política de transporte. «Ojalá estas medidas funcionen, pero tal como están concebidas será muy dificil lograr los objetivos, sentenció.

