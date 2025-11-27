Hecmilio Galván: «Producción de chivos y ovejos es ejemplo del cambio»

Compartela

FEDA beneficia 9,145 productores y emprendedores a través del programa Ovino Caprino

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), dirigido por Hecmilio Galván realizó este miércoles el Seminario de Presentación de resultados del programa Ovino Caprino en donde informó que en el mismo se ha ejecutado un presupuesto de más de 297 millones de pesos, en donde han sido beneficiados 9,145 productores y emprendedores de todo el país.

El objetivo principal de este importante programa es mejorar los niveles de ingresos y de vida, disminuyendo la pobreza de las familias rurales de las provincias de las regiones Sur, Suroeste y Noroeste de la República Dominicana, a partir de un plan de financiamiento para la producción ovino caprino en los espacios donde las condiciones agro climáticas lo hagan económica y medioambientalmente viable y a la vez promover la seguridad y soberanía alimentaria de los dominicanos.

Dentro de logros del programa Ovino Caprino figuran:

9,145 productores y emprendedores beneficiados, de los cuales, 916 productores y criadores de las 10 provincias beneficiarias de este programa con la entrega de financiamientos a través del Banco Agrícola, por un monto de RD$263, 543,807.79.

7,147 productores y emprendedores capacitados en 149 eventos de capacitación, de los cuales, 118 son del Programa Ovino caprino y 31 seminarios de Seguridad de Proyectos, del total de capacitaciones fueron beneficiados 6,046 del Programa y 1,080 de Seguridad Ovino caprino.

1,628 chivas y ovejas totales entregadas a 829 emprendedores a nivel nacional a través del Programa Emprende RD y Madres del Campo.

253 padrotes de media y pura sangre entregados a igual número de criadores para mejorar la genética de los animales y reducir la consanguinidad.

80 vientres de ovejas y 2 padrotes donados a la cooperativa de mujeres de Guanito, Elías Piña para motivar la crianza en el marco del Programa Nacional de Promoción del Emprendimiento de la Mujer Rural, “Madres del Campo”.

43 chivas donadas a la Cooperativa María Rayo de Luz de Bánica para beneficiar a igual número de criadores, Elías Piña, en el marco de la celebración de la Feria Eco turística de Bánica.

Seminario Técnico Internacional en República Dominicana realizado con expertos de Costa Rica, Andrés Alpízar, director de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), con la ponencia “Sostenibilidad y Competitividad de Sistemas de Producción de Pequeños Rumiantes y su Rol en la Seguridad Alimentaria”.

Además, Manuel Campos, Coordinador de la Unidad de Especies Menores, Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (UTN), sede Atenas, con la ponencia “Implementación de Tecnología Genética en la Producción Ovino caprina”, y la participación de líderes del sector, para evaluar los avances en la implementación de este Programa.

Cuatro jornadas de Actualización Técnica del Sector Ovino caprino realizadas en Santo Domingo, Montecristi, Santiago y Azua.

1.5 millones de pesos de aporte a la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) para fortalecer la genética ovino caprina a través del Centro Producción de San Luis.

Campaña publicitaria “Tamo en Chivo” ejecutada para aumentar la oferta, venta y consumo de la carne de chivo y ovejo en los restaurantes de la República Dominicana y familias del país y la realización de la primera muestra nacional de ejemplares ovino caprinos en la Feria Ganadera.

Es importante destacar que la ejecución del programa Ovino caprino se inició en 10 provincias de las regiones Sur, Suroeste y Noroeste del país, se extiende a todo el territorio nacional con la donación de vientres y padrotes a criadores y emprendedores identificados a través de los programas que ejecuta el FEDA.

Con este y otros programas ejecutados por el FEDA en todo el país, en beneficio de todos los sectores, su director Hecmilio Galván reafirma el compromiso para mejorar las condiciones económicas de los productores, agricultores, ganaderos, emprendedores de República Dominicana.

Escrita Por