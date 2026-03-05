Grupo RAAS celebra 23 años junto a su equipo y aliados estratégicos

Compartela

Santo Domingo.– En un encuentro que reunió a empleados, familiares y aliados estratégicos, Grupo RAAS celebró su 23 aniversario resaltando el crecimiento alcanzado y el compromiso de su equipo humano a lo largo de más de dos décadas de trayectoria en el desarrollo de soluciones sostenibles en la República Dominicana.

Durante la actividad, la empresa reconoció a colaboradores de larga trayectoria y destacó el papel fundamental que han desempeñado en la consolidación del grupo, cuya propuesta integra soluciones de energía renovable, gestión eficiente del agua e infraestructura, contribuyendo al desarrollo de comunidades y sectores productivos en todo el país.

A través de RAAS Solar, la organización ha superado las 1,000 instalaciones fotovoltaicas y más de 100 MW monitoreados a nivel nacional, respaldada por más de 280 colaboradores y una cartera que supera los 13,000 clientes en los sectores residencial, comercial e industrial. Paralelamente, el grupo ha ampliado su impacto con proyectos vinculados al uso eficiente del agua en aplicaciones agrícolas, ganaderas y recreativas, así como con la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, civil y eléctrica, mediante sus divisiones RAAS Agua y RAAS Construcción.

En el marco de su evolución tecnológica, la empresa también resaltó el impulso de Sphere RAAS, una plataforma de monitoreo inteligente que permite supervisar en tiempo real el desempeño de instalaciones solares en distintas regiones del país, fortaleciendo la eficiencia operativa y la gestión energética de sus clientes.

Carlos Grullón, presidente del grupo agradeció la dedicación del equipo y resaltó el valor del esfuerzo colectivo en el desarrollo sostenido de la organización.

“Estos 23 años no serían posibles sin el compromiso y la entrega de cada uno de nuestros colaboradores. Más que una empresa, somos un equipo que ha crecido unido, superando retos y construyendo oportunidades para el país”, expresó.

Grullón también destacó la visión de futuro del grupo y el papel de la innovación como eje transversal de su evolución.

“El mayor logro no es solo lo que hemos instalado o construido, sino la cultura que hemos desarrollado. Seguiremos apostando por la tecnología, la eficiencia y el talento humano como pilares de nuestro crecimiento y de nuestro aporte al desarrollo sostenible del país”, afirmó.

La velada sirvió como espacio de agradecimiento y reflexión sobre el camino recorrido, reafirmando el compromiso del Grupo RAAS con la innovación, la sostenibilidad y la expansión de soluciones que integren energía, agua e infraestructura para el fortalecimiento de la República Dominicana.

